ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ನಿಗದಿತ ಚಲನೆಗಿಂತಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ. 2029ರ ವೇಳೆಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಲಿದೆ? ಇದರ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ...
ಭೂಮಿಯು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಿನಗಳು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಸಾಗಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ತಾನೆ ಎನ್ನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದೇ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ 2020 ರಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2029 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಗಡಿಯಾರಗಳಿಂದ ಅಧಿಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ!
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ವೇಗದಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸತೇನಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯು ಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಸಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಿನಗಳು ಸುಮಾರು 23 ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದವು. ಕಂಚಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ದಿನವು ಈಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಧ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮಾದರಿಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಭೂಮಿಯ ದಿನವು 25 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಸುಮಾರು 200 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಾತ್ರ.
ಈಗ ದಿನಗಳು ಏಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ?
ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯು ಪೂರ್ಣ ಸುತ್ತುವಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸುಮಾರು 86,400 ಸೆಕೆಂಡುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಖರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಸಮುದ್ರದ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಭೂಕಂಪಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಂತಹ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಭೂಮಿಯು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕ್ರಮೇಣ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂ ತಿರುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸೇವೆ IERS ಹೇಳುವಂತೆ ಭೂಮಿಯು 2020 ರಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ನಾವು 2029 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧಿಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಊಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
timeanddate.com ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮಾದರಿಯು 2025 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆ ವರ್ಷದ ಕಡಿಮೆ ದಿನಗಳು ಜುಲೈ 9, ಜುಲೈ 22 ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಂದು ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಂದು, ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ 1.51 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಭೂಮಿಯು ಈಗ ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹವು ಇನ್ನೂ ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇತಿಹಾಸಪೂರ್ವ-ದಿನದ ಉದ್ದಗಳಿಗೆ ಮರಳಲು ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು. 2029 ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ನಿಜವಾದ ತಿರುಗುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಮಾಣು ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಮಯದಂತಹ ಸ್ಥಿರವಾದ ವಿಷಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.