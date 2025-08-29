ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ಮತ್ತು 8 ರ ರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣವಾಗಿದ್ದು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ಮತ್ತು 8 ರ ರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣವಾಗಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣ ಘಟನೆಯು ಐದು ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು 82 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ಆನಂದದಾಯಕ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು 77 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಗಾಢ ರಕ್ತ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ. ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ನಡುವೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಾದುಹೋದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಹಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಂತವು 82 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ನೆರಳು ಬೀಳುತ್ತದೆ, ಚಂದ್ರನ ದೇಹದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹತ್ತಿರದ ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚಂದ್ರನನ್ನು "ರಕ್ತ ಚಂದ್ರ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಾಗಿಸುವ ರೇಲೀ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಮಾನದಿಂದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಚಂದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ನಾಸಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ
ನಾಸಾ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಏಕರೂಪವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಧೂಳು, ಮೋಡಗಳು ಅಥವಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಬೂದಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ಹೇಳಿದೆ. ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರನ ಬಣ್ಣವು ಚಿನ್ನದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಇದಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಇದು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ರಾತ್ರಿ 11.00 ರಿಂದ 12.22 ರವರೆಗೆ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಗೋಚರ ಆಗಲಿದೆ. ಭಾರತ, ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಅರಬ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಲಿದೆ. ಏಷ್ಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಉದಯಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ರಹಣದ ನೆರಳು ಕಾಣಿಸಲಿದೆ. ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸಲ್ಲ. ಅಲಾಸ್ಕಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಭೂಮಿಯ ನೆರಳು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಚಂದ್ರನನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚದುರಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕಡಿಮೆ ತರಂಗಾಂತರಗಳು (ನೀಲಿ) ದೀರ್ಘ ತರಂಗಾಂತರಗಳಿಗಿಂತ (ಕೆಂಪು) ಹೆಚ್ಚು ಚದುರಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಂಪು ಬೆಳಕು ಚಂದ್ರನ ಕಡೆಗೆ ಬಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವನ್ನು ರಕ್ತ ಚಂದ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಬಣ್ಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿವರಣೆ ಇದೆ.