ಸೂರ್ಯನ ಧ್ರುವೀಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ತರಂಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬ ನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ದಶಕಗಳ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ, ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾಂತೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.12): ಸೂರ್ಯನ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯನ ಧ್ರುವೀಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು (Solar Poles) ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ (Microwave Frequencies) ಸೂರ್ಯನು ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ (Brighter) ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಂಶೋಧಕರ ತಂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ.
ಈ ಮಹತ್ವದ ಅಧ್ಯಯನವು ಸೂರ್ಯನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ (Magnetic Field) ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಸೂರ್ಯನ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:
ಸೂರ್ಯನ ಧ್ರುವಗಳು ಅದರ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (Solar Wind) ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಪೋಲಾರ್ ಬ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ (Polar Brightening) ಹಿಂದಿನ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಗೂಢ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ನೈನಿತಾಲ್ನ ಆರ್ಯಭಟ ವೀಕ್ಷಣಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ARIES), ಉದಯ್ಪುರ ಸೌರ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯ (USO/PRL), ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿ (IIT Delhi) ಮತ್ತು ಐಐಟಿ ರೂೂರ್ಕಿ (IIT Roorkee) ಸಂಶೋಧಕರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳ (30 ವರ್ಷಗಳ) ನೋಬೆಯಾಮಾ ರೇಡಿಯೋಹೀಲಿಯೋಗ್ರಾಫ್ (Nobeyama Radioheliograph) ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಗಳು ಏನು?
ARIES ಮತ್ತು IIT ರೂೂರ್ಕಿಯ DST INSPIRE ಫೆಲೋ ರೋಹನ್ ಬೋಸ್, ಡಾ. ಅನ್ಶು ಕುಮಾರಿ (USO/PRL), ಡಾ. ವೈಭವ್ ಪಂತ್ (IIT Delhi) ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದೆ:
ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾತ್ರ: ರೇಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಧ್ರುವೀಯ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನಡುವೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ನಂಟಿರುವುದು ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಧ್ರುವೀಯ ಕರೋನಲ್ ರಂಧ್ರಗಳ (Coronal Holes) ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಪ್ರಕಾಶಮಾನತೆಗೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧವಿದೆ.
ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾಂತೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು: ಸೂರ್ಯನ ಧ್ರುವೀಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ-ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾಂತೀಯ ಕುಪಗಳು (Magnetic loops) ಮತ್ತು ಕರೋನಲ್ ಜೆಟ್ಗಳ (Coronal jets) ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಧ್ರುವಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕಲ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿ:
ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕಲ್ ಜರ್ನಲ್' (Astrophysical Journal) ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯನ ಧ್ರುವಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರಲು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೆರಡೂ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಸೌರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಉಗಮ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಧ್ರುವೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.