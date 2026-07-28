ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾನವರ ಆರಂಭಿಕ ಪೂರ್ವಜರು ತಲೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ, ಈ ಒಂಟಿ ಕಣ್ಣು ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಮೂಲ ಅವಶೇಷವು ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಪೀನಲ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮಾನವನ ಕಣ್ಣುಗಳ ವಿಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ನಂಬಿದ್ದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವು ಹೊರಹಾಕಿದೆ. ಸುಮಾರು 600 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಶೇರುಕಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಪೂರ್ವಜರು "ಸೈಕ್ಲೋಪ್ಸ್" (Cyclops) ತರಹದ, ಅಂದರೆ ತಲೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಗಳಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಕ್ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳವರೆಗೆ: ವಿಕಾಸದ ರೋಚಕ ಹಾದಿ
ಲುಂಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಸೆಕ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು ನಡೆಸಿದ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಸಣ್ಣ, ಹುಳು-ತರಹದ ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು, ನೀರಿನಿಂದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಟನ್ ಅನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ತಿನ್ನುವ ಸ್ಥಿರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು.
ಮೂಲ ಕಣ್ಣುಗಳ ನಾಶ: ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ಜೀವಿಗಳು, ಚಲನವಲನವಿಲ್ಲದ ಶಾಂತ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ತಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವು.
ಮಧ್ಯದ ಒಂಟಿ ಕಣ್ಣು: ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಹಗಲಿನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮುಖ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅವು ತಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಬೆಳಕು-ಸಂವೇದನಾ ಅಂಗವನ್ನು (ಮಧ್ಯದ ಕಣ್ಣು) ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡವು.
ಮರುಹುಟ್ಟು ಪಡೆದ ಜೋಡಿ ಕಣ್ಣುಗಳು: ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಂಶಸ್ಥರು ಮತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಈಜಲು ಮತ್ತು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಹೊಸ ಚಲನಶೀಲ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎದುರಾದಾಗ, ವಿಕಾಸದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮಧ್ಯದ ಕಣ್ಣಿನ ಭಾಗಗಳು ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಹೊಸ ಜೋಡಿ ರೆಟಿನಾಗಳಾಗಿ (Retina) ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡವು.
ಮಾನವ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಿರುವ 'ಪ್ರಾಚೀನ ಕಣ್ಣು'
ಈ ವಿಕಾಸದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಆ ಪ್ರಾಚೀನ ಒಕ್ಕಣ್ಣು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಆಳದಲ್ಲಿರುವ ಪೀನಲ್ ಗ್ರಂಥಿ (Pineal Gland) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂದಿಗೂ ಬದುಕಿದೆ!
ಮಾನವರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಪೀನಲ್ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಇದು ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ 'ಮೆಲಟೋನಿನ್' ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಗಲು ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಗೆ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸರೀಸೃಪಗಳು ಮತ್ತು ಉಭಯಚರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂದಿಗೂ ತಲೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವಿಡ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಶೇರುಕಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳುೇಕೆ ಭಿನ್ನ?
ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವಿಡ್ಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ತಲೆಯ ಬದಿಗಳ ಚರ್ಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡರೆ, ಕಶೇರುಕಗಳ ರೆಟಿನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಮೆದುಳಿನ ಅಂಗಾಂಶದಿಂದ ವಿಕಾಸಗೊಂಡಿದೆ . ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಪೂರ್ವಜರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಕಾಸದ ಹಾದಿಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಲುಂಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂವೇದನಾ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾನ್-ಇ ನಿಲ್ಸನ್, "ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿವೆ. ಅವು ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ವಿಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಒಂದು ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕ ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮೃದು ದೇಹದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ನಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಆದರೂ, ಜೀಬ್ರಾಫಿಶ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಪ್ರೇಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜೀನ್-ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಈ ವಿಕಾಸದ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.