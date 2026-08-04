ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸೋಫಿ ಅಡೆನೋಟ್, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಹೃದಯಾಕಾರದ ಸರೋವರದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇದು 'ಪ್ಯಾರಿಡೋಲಿಯಾ' ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯಾದರೂ, ಭೂಮಿಯು ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರವು ಭೂಮಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಅನಂತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸುಂದರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಹೊಸದೊಂದು ವಿಸ್ಮಯ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ESA) ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸೋಫಿ ಅಡೆನೋಟ್, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ (ISS) ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಅಪರೂಪದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವೊಂದು ಜಾಗತಿಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಸುಂದರ ಹೃದಯಾಕಾರದ ಸರೋವರದ ಫೋಟೋವನ್ನು ತಮ್ಮ "X" (ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬರೆದಿರುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನ
ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಸೋಫಿ, "ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹೃದಯಾಕಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸದಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇದು ‘ಪ್ಯಾರಿಡೋಲಿಯಾ’ (ನಿರ್ಜೀವ ಅಥವಾ ಆಕಾರವಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರಿಚಿತ ಆಕಾರ/ಮುಖಗಳು ಕಾಣಿಸುವ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ) ಎಂದು ನನ್ನ ಮೆದುಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಣ್ಣಿನ ಭ್ರಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿತಾಯಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯ ಸಂಕೇತ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸವಾಲುಗಳ ಕುರಿತೂ ಸೋಫಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ದಿನಗಳು ಹಿಂದಿನಂತೆ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಕಾಣುವ ಈ ಹೃದಯಾಕಾರದ ಸರೋವರವು, ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಸೌಂದರ್ಯ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಸಂಚಲನ
ಸೋಫಿ ಅಡೆನೋಟ್ ಅವರ ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಯನಮನೋಹರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಂಡ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಸ್ಮಯಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, "ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಭವ್ಯವಾದದ್ದು" ಎಂದು ಉದ್ಗರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅರ್ಹವಾದದ್ದು, ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಈ ಅಪರೂಪದ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರೂ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ನೈಜ ಸೌಂದರ್ಯವು ಮಾನವನ ಹೃದಯವನ್ನು ತಲುಪುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವೇ ಸಾಕ್ಷಿ.