ಭೂಮಿಯ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮದ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಭೂಮಿ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಿಸುತ್ತಾ? ಭೂಮಿಯ ನಾರ್ತ್ ಫೋಲ್ ಹಾಗೂ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಿಸುತ್ತಾ? ಈ ಕುರಿತು ಹಲವು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಟ್ರು ಪೋಲಾರ್ ವ್ಯಾಂಡರ್ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಭೂಮಿಯ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ಧ್ರುವ ಚಲನೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ.
320 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಭೂಮಿ ಚಲನೆ ಅಧ್ಯಯನ
ಕಳೆದ 320 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಚಲನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ 320 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಹಾಗೂ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಂದು ಸ್ಮಿತ್ಸೋನಿಯನ್ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜರ್ನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಡೆಸಿದ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ ಹಲವು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲನೆ
ಸೌತ್ ಹಾಗೂ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಧ್ರುವಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಧ್ರುವಗಳ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ವೇಗ ಅತೀ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಖಚಿತ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಪೋಲಾರ್ ವ್ಯಾಂಡರ್ ಬದಲಾವಣೆ 48 ರಿಂದ 56 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಧ್ರುವ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಆಗೋ ಪರಿಣಾಮವೇನು?
ಭೂಮಿಯ ಸ್ಥಾನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ತನ್ನ ಅಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಸುತ್ತುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟವಾದಾಗ ಇತರ ಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವಗಳ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಳಿತಗಳಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಏರಿಳಿತಗಳು ಅಪಾಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ.
ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆದ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಭೂಮಿಯ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟನೆಯಿಂದ ಆಗಿರುವ ಅನಾಹುತಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾರ್ತ್ ಫೋಲ್ ಹಾಗೂ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಖಚಿತ.