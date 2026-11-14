ಮರಗಳಿಗೆ ಜೀವವಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವು ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮರ – ಮರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿರುತ್ವೆ ಅಂತ ನಾವಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ತಪ್ಪು. ಮರಗಳೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ವೆ.
ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿರುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಉತ್ತರಗಳಿವೆ. ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ವೆ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುವ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನೆಲದಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫಂಗಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಇತರ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂಕೇತ
ಒಂದು ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೀಟಗಳು ತಿನ್ನಲು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾದಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸಸ್ಯವು ವೊಲಟೈಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ (VOCs) ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಸಸ್ಯಗಳು ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲವು. ಇದರಿಂದ ಅವು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕೀಟಗಳ ದಾಳಿಯಾದಾಗ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗಿಡಗಳೂ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಕೇತಗಳಿಂದ ಕೀಟಗಳ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
2014ರಲ್ಲಿ 'Ecology Letters' ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ 48 ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಸ್ಯಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದಲ್ಲ. ಸಸ್ಯದ ಪ್ರಭೇದ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮರಗಳ ಬೇರುಗಳ ಕೆಳಗೂ ಇದೆ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್
ಮರಗಳ ಬೇರುಗಳ ಸುತ್ತ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮೈಕೋರೈಜಲ್ ಫಂಗಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇವು ತಮ್ಮ ತೆಳುವಾದ ದಾರದಂತಹ ರಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೇರುಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಫಂಗಸ್ಗಳು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನೀರು ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳು ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸುವ ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಫಂಗಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದೇ ಫಂಗಸ್ ಜಾಲವು ಹಲವು ಸಸ್ಯಗಳ ಬೇರುಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಇದನ್ನೇ ಕಾಮನ್ ಮೈಕೋರೈಜಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಮರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಅಪಾಯದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ.
ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆಯೇ?
ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಫಂಗಸ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ 'Nature Ecology & Evolution' ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವಿಮರ್ಶಾ ಲೇಖನವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳು ನೆಲದಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫಂಗಸ್ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅಪಾಯದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಮರಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಕೇತಗಳಿಗೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳ ಜೊತೆ ಫಂಗಸ್ಗಳು ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವುದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.