Google exit package : ಗೂಗಲ್ ಎಗ್ಸಿಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ? ಗೂಗಲ್ ನ ಈ ಎಗ್ಸಿಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಯಾವೆಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಅವಕಾಶ?
ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ಕನಸು. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಘಟನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುವವರು ಏಕಾಏಕಿ ಕೆಲ್ಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಂಗಾಲಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೊಟೀಸ್ ನೀಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಆಫೀಸ್ ನಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲ ಕಂಪನಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೇ ಕೆಲ್ಸ ಬಿಡುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಹೌದು, ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಗೂಗಲ್ (Google) ತನ್ನ ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ Voluntary Exit Programme ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಕೆಲಸ ಬಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಏನು? ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಸಿಗಬಹುದು? ಯಾವ ದೇಶಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು? ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಈ ಆಫರ್ ಇದೆಯೇ?
ಏನಿದು ಗೂಗಲ್ ವಾಲಂಟರಿ ಎಗ್ಸಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ?
ಗೂಗಲ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಾಲಂಟರಿ ಬೈಔಟ್ ಅಥವಾ ವಾಲಂಟರಿ ಎಗ್ಸಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯೇ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಬಿಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ಆಫರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಕೆಲಸ ಬಿಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಗೂಗಲ್ ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2025ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ 2026ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇಶಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು.
ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತೆ?
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಿಗುವ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಫರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯನ್ನು 12 ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ: 5 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ 5 ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ. 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ 8 ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ. 15 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಗರಿಷ್ಠ 12 ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಂದರೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಆಫರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ನಿಯಮ ಇರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ.
ಯಾವ ದೇಶಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವಿದೆ?
ಗೂಗಲ್ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿಲ್ಲ. 2026ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ಆಫರ್ ವಿಸ್ತರಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ನ ಕೆಲವು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಇಂತಹ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ನಿರ್ಗಮನದ ಆಫರ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೂ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ಬೈಔಟ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಮತ್ತು ಎಐ (AI) ಸಂಶೋಧನಾ ಘಟಕವಾದ DeepMind ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿಯೂ DeepMind ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆಯಾ ಈ ಅವಕಾಶ?
ಇದು ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೂಗಲ್ 2026ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಐದು ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ಆಫರ್ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ.