ಟೀಮ್ಲೀಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು 10 ರಿಂದ 12 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇವೈ, ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ಮತ್ತು ಗೋದ್ರೇಜ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯ ಹಾಗೂ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
2026 ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು 10 ರಿಂದ 12 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಿವೆ ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಟೀಮ್ಲೀಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು 2026 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನೇಮಕಾತಿಗಳಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 10 ರಿಂದ 12 ಮಿಲಿಯನ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಇದು 2025 ರಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜಿಸಿದ 8 ರಿಂದ 10 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಇವೈ, ಗೋದ್ರೇಜ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಡಿಯಾಜಿಯೊ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇವೈ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಡಿಯಾಜಿಯೊದ ನೇಮಕಾತಿ ಯೋಜನೆಗಳು
ಜೂನ್ 2026 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ತನ್ನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ EY ಇಂಡಿಯಾ 14,000ದಿಂದ15,000 ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇವೈನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೇಮಕಾತಿಯೇ ಯಾವಾಗಲೂ ನೇಮಕಾತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರ್ತಿ ದುವಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಡಿಯಾಜಿಯೊದ ಭಾರತೀಯ ಘಟಕವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯಂತಹ ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೋದ್ರೇಜ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನೇಮಕಾತಿ
ಹಾಗೆಯೇ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಧನ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆರ್ & ಡಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಂಡಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅವಕಾಶಗಳು ತಮ್ಮ ನೇಮಕಾತಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಗೋದ್ರೇಜ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಗವಿಕಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, LGBTIQA+ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು FY27 ರ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 31% ರಿಂದ 33% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ನ ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ
ಹಾಗೆಯೇ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್, ಎಐ ಬೆಂಬಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಹೆಚ್ಆರ್ಒ ನಿರೇನ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯೊಳಗೆ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕತ್ವ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ವಿಶಾಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಭಾಗ ಇದಾಗಿದೆ.
