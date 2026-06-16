ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಟಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯ ತೀವ್ರ 65 ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಂಡಾಯ ಬಣ, ಈಗ ನಗರಸಭೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ಗಳಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
TMC Rebel Group Secret Plan: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ(West bengal)ದ ರಾಜಕೀಯ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಟಿಎಂಸಿ ಕಥೆ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದರು. ಆದರೆ ಅಸಲಿಗೆ ಕಥೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಬಳಿಕ ಮೊದಲು ಟಿಎಂಸಿ ಶಾಸಕರು ಬಂಡಾಯವೆದ್ದರು, ನಂತರ ಸಂಸದರು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಹಿಡಿದರು. ಈಗ ಬಂಡಾಯದ ಬಣವೊಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ಪ್ಲಾನ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಬಂಗಾಳದ ನಗರಸಭೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ಗಳವರೆಗೂ ಟಿಎಂಸಿಯ ಹಿಡಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಪ್ಪಿಹೋಗಬಹುದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (TMC) ಒಳಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಂಡಾಯ ನಾಯಕ ರಿತಬ್ರತ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹೇಳೋದೇನು?
ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರು ಅಥವಾ ಸಂಸದರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಣ್ಣೀಗ ಬಂಗಾಳದ ತಳಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಬಂಡಾಯವೇ ಅಥವಾ ಟಿಎಂಸಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯ ಆರಂಭವೇ? ಬಂಗಾಳ ರಾಜಕೀಯದ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಲಿಗೆ ಯಾವ ಆಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ...
ರಹಸ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕ ಫಿರ್ಹಾದ್ ಹಕೀಮ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುಭೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನಗರ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಬಂದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಂಡಾಯ ಬಣದ ಸಂದೀಪನ್ ಸಹಾ ಮತ್ತು ಕುನಾಲ್ ಘೋಷ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಿತಬ್ರತ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರು ಸೇರಿದ್ದರು. ಈ ರಹಸ್ಯ ಸಭೆಯ ನಂತರ, ರಿತಬ್ರತ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಬಂದು, 'ಇಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ 65 ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಆ ಹೊಸ ಮುಖ ಫಿರ್ಹಾದ್ ಹಕೀಮ್ ಅವರೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರೇ ಎಂಬ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಅವರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು 80 ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 68ಕ್ಕೆ ಏರಲಿದೆ ಎಂದು ಬಂಡಾಯ ಬಣ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫಿಕ್ಸ್
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಟಿಎಂಸಿ ಬಂಡಾಯ ಬಣದ ಹೋರಾಟ ಕೇವಲ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಬೇರೆಯದೇ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಿತಬ್ರತ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ನಗರ ನಿಗಮಗಳು, ನಗರಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ಗಳು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದ ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಈ ಇಡೀ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಒಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರ ನಿಗಮ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ?
ರಾಜಕೀಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜಕೀಯ ಕೇವಲ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ತಿನಿಂದ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಅದರ ತಳಮಟ್ಟದ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ. ನಗರ ನಿಗಮ, ನಗರಸಭೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ಗಳಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜನರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕತ್ವ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಯಂತ್ರ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಡಾಯ ಬಣದ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಅದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಮೇಲೂ ಆಗಬಹುದು.
ಟಿಎಂಸಿ ಯಾರ ಪಾಲಾಗಲಿದೆ?
ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಮೂರನೇ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸದರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಿತಬ್ರತ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ತಾವು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುವುದಾಗಿಯೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಲಿ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಯಾರು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಜೋರಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಇಡೀ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶವಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದರು ವಿಭಿನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಬಂಡಾಯ ಬಣ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿನ ವಿಭಿನ್ನ ನಿಲುವುಗಳು ಕಾಣಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ರೋಚಕವಾಗಬಹುದು.
ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆಯೇ?
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕತ್ವ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಂಡಾಯ ಬಣ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪ್ರಭಾವ ನಗರ ನಿಗಮಗಳು, ನಗರಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ಗಳವರೆಗೂ ತಲುಪಿದರೆ, ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಖಚಿತ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಈ ಇಡೀ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಕೇವಲ ಬಂಡಾಯ ಎಂದು ನೋಡದೆ, ಸಂಘಟನೆಯ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.