ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಾದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾದ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ AISA ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನೇಹಾ ಬೋರಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಎಡಪಂಥೀಯ ನಾಯಕಿಗೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಘಟಕ NSUI ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಅಸೂಯೆ ಮೂಡಿದೆ.
ದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೆಪ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಮುನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು AISA ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನೇಹಾ ಬೋರಾ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕನ್ಹಯ್ಯ ಕುಮಾರ್, ಜಿಗ್ನೇಶ್ ಅವರಂತೆ ಸದ್ಯ ನೇಹಾ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ಹಯ್ಯ ಕುಮಾರ್, ಜಿಗ್ನೇಶ್ ಅವರೆಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದರೋ ಸದ್ಯ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೇಹಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರ ಫೆವರೆಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವನ್ನೇ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಫೋಟೋಗಳು ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ, ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಣೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇದ್ದು, ಇದೀಗ ನೇಹಾ ಸರದಿ. ಆದರೆ ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಬಿರುಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾಧ್ರಾ ಅವರು ನೇಹಾ ಮೇಲೆಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಘಟಕ NSUI ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ರಾಹುಲ್- ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಪಕ್ಕ
ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿ- ಲೆನಿನಿಸ್ಟ್) ಲಿಬರೇಶನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (AISA) ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೋರಾ, ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಪಕ್ಷದ ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಭಾಗವಾದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (NSUI) ನಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನಡೆಸಿದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೇಹಾ ಬೋರಾ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ರಂಗವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ - ಎಡಪಂಥೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನಾಯಕರು ಪಕ್ಷದ ಉನ್ನತ ನಾಯಕತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಏಕಿಷ್ಟು ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳೀಗ ಪಕ್ಷದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಓಪನ್ ಆಗಿ ಅಸಮಾಧಾನ
ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿರುವ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗುಂಪಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ 'WE THE Chhotu' ('ನಾವು ಸಣ್ಣವರು') ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದ ಸಂಗತಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12ರಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲಾಕ್ ನಾಯಕರು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆ ನಡೆದು ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ನೇಹಾ ಬೋರಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. NSUI ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನೋದ್ ಜಾಖರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸದಸ್ಯರೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು.ಆದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇಪದೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ನೇಹಾ ಬೋರಾ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, NSUI ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಾಗಿ ತಾವು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಘಟಕದ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಅಸಮಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಆತಂಕವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನಿರ್ದೇಶನ, ಎಡಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗಿನ ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಎಡಪಂಥೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತರುವುದು ಪಕ್ಷವು ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ.