ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, 2028ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಈಗಲೇ ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. 10,000 ಯುವ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ 25 ಲಕ್ಷ ಯುವಕರ ಪಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಮತ್ತು 141 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಲ್ಲ, ಅವರೊಬ್ಬ ಅಪ್ಪಟ ಸಂಘಟಕ ಮತ್ತು ಅಪ್ರತಿಮ ತಂತ್ರಗಾರ. ಸಿಎಂ ಸಿಂಹಾಸನ ಏರಿದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಅವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಅವರ ಕಣ್ಣು ಈಗ 2028ರ ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೇಲಿದೆ. 'ಒಮ್ಮೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದರೆ ಸಾಲದು, ಅದನ್ನು ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂಬ ಛಲ ಹೊತ್ತಿರುವ 'ಕನಕಾಧಿಪತಿ', 2028ರ ಮಹಾ ಸಂಗ್ರಾಮವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಈಗಲೇ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಪಡೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪಡೆಯೇ '25 ಲಕ್ಷ ಯುವ ಸೈನಿಕರ ಪಡೆ'.
ಏನಿದು ಡಿಕೆಶಿಯ 25 ಲಕ್ಷದ ಪಕ್ಕಾ ಲೆಕ್ಕ?
ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಅಭೇದ್ಯ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ರೂಪಿಸಿರುವ ಸೂತ್ರ ಹೀಗಿದೆ: 10,000 ಯುವ ಸಂಘಗಳ ರಚನೆ. ಪ್ರತಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿಯೂ ತಲಾ 250 ಸಕ್ರಿಯ ಯುವಕರನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ ಯುವಕರ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸೈನ್ಯ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಯುವ ಪಡೆ ಕೇವಲ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜನರ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೈನಿಕರಾಗಿ' ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾರ್ಗೆಟ್ 141: ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು
2023ರಲ್ಲಿ 135 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ, 2028ರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಯನ್ನು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ 141 ಸ್ಥಾನಗಳು. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಕೇವಲ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ಪ್ರಭಾವ ಸಾಲದು, ಯುವಶಕ್ತಿಯ ಅಸ್ತ್ರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ 'ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್' ಮೂಲಕ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಯುವಕರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಪಥ ಮಾಡಿದ ಪಕ್ಷನಿಷ್ಠ:
'ಬಿಡೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ' ಎಂಬುದು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಂತ್ರ. 2023ರ ಚುನಾವಣೆಯ ಮುನ್ನ ಅವರು ನುಡಿದಿದ್ದ ಭವಿಷ್ಯ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಜವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನವೇ ಅವರು 2028ರ ಬಗ್ಗೆ ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ನಾವೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ, ಹಿಸ್ಟರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಅವರ ಮುಂದಿದೆ.
ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳೇನು?
ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತದ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಷವನ್ನೂ ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಅನುಷ್ಠಾನ, ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸುವುದು ಡಿಕೆಶಿ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳು. ಈ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅವರು ಈ 'ಯುವ ಅಸ್ತ್ರ'ವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇದ್ದಂತೆ, 2028ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಡಿಕೆಶಿಯ ಈ 25 ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯಾಗಲಿದೆಯೇ? ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.