ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗಿದ ಸುಮಿತ್‌ ಅಂತಿಲ್‌ ಜಾವೆಲಿನ್‌: ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಸೇರುವ ಗುರಿ ಆದ್ರೆ ಆಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ!

ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 3ನೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಬಾಯ್ ಸುಮಿತ್‌ ಅಂತಿಲ್‌. ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಪುರುಷರ ಡಿಸ್ಕಸ್‌ ಎಸೆತದ ಎಫ್‌-56 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 70.59 ಮೀ. ದೂರ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಸತತ 2ನೇ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲೂ ಬಂಗಾರ ಗೆದ್ದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.

ಈ ಬಾರಿ ಗೇಮ್ಸ್‌ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಧ್ವಜಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದ 26 ವರ್ಷದ ಸುಮಿತ್‌, ಚಿನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೇವರಿಟ್‌ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮೇಲಿದ್ದ ಭಾರತೀಯರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸುಮಿತ್‌ ಹುಸಿಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 69.11 ಮೀ. ದೂರಕ್ಕೆ ಜಾವೆಲಿನ್‌ ಎಸೆದ ಸುಮಿತ್‌, 2ನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 70.59 ಮೀ. ದೂರಕ್ಕೆಸೆದು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದರು. 3ನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 66.66 ಮೀ., 4ನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಫೌಲ್ ಆಯಿತು. ಬಳಿಕ 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 69.04 ಮೀ. ಮತ್ತು 66.57 ದೂರಕ್ಕೆಸೆದರು.

ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಡುಲಾನ್‌(67.03 ಮೀ.) ಬೆಳ್ಳಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೈಕಲ್‌ ಬ್ಯುರಿಯನ್‌ (64.89 ಮೀ.) ಕಂಚು ಜಯಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಸಂದೀಪ್‌ 62.80 ಮೀ. ದಾಖಲಿಸಿ 4ನೇ, ಸಂಜಯ್ 58.03 ಮೀಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ 7ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡರು.

Exceptional performance by Sumit! Congratulations to him for winning the Gold in the Men's Javelin F64 event! He has shown outstanding consistency and excellence. Best wishes for his upcoming endeavours. @sumit_javelin#Cheer4Bharat pic.twitter.com/1c8nBAwl4q