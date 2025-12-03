ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮವು (KSRTC) ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಎ.ಸಿ. ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಬಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಸ್‌ನ ಟಿಕೆಟ್ ದರ, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು (ಡಿ.03): ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ (KSRTC) ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಎ.ಸಿ. ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ (A.C. Sleeper Coach) ಬಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಭಾಗ (ಪಶ್ಚಿಮ-2) ದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಹೊಸ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಖಕರವಾಗಿಸಲಿದೆ.

ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ವಿವರ

ಹೊಸ ಎ.ಸಿ. ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೇವೆಯ ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ದರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

  • ಬೆಂಗಳೂರು - ಹೊಸಪೇಟೆ: ₹ 900
  • ಬೆಂಗಳೂರು - ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ₹ 1033
  • ಬೆಂಗಳೂರು - ಕುಸಗಲ್ ರೋಡ್: ₹ 1152
  • ಬೆಂಗಳೂರು - ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ₹ 1246

ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆವರೆಗಿನ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಣದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಕೊಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳೆಂದರೆ: ತುಮಕೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಹೊಸಪೇಟೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹುನಗುಂದ.

Related Articles

Related image1
ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಲಾಭದಲ್ಲಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 900 ಬಸ್‌ಗಳ ಖರೀದಿ: ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ
Related image2
ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ: ಬರೋಬ್ಬರಿ 9 ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌರವ!

ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಸಮಯ ನಿಗದಿ)

ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:

  • ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಸಮಯ: ರಾತ್ರಿ 09:00 PM
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಲುಪುವ ಸಮಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 05:15 AM
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಸಮಯ: ರಾತ್ರಿ 09:00 PM
  • ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪುವ ಸಮಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 05:15 AM
  • ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 498 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ

ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದು. ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು KSRTC ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌, ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ (iOS ಮತ್ತು Android) ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದು. ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ksrtc.in ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು ಅಥವಾ 080-2625 2625 ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿಯ ಈ ಹೊಸ ಎ.ಸಿ. ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೇವೆ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.