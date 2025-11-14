ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಕಾಮಿನಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರು 98ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. 1940ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ಏಳು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ (ನ.14): ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗದ ಕೊನೆಯ ಐಕಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಕಾಮಿನಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರು 98 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. 1940 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದೆ, ಆರಂಭಿಕ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಭಾಷೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ತಾರೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಏಳು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಾಲನ್ನು ಇವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಮಿನಿ ಕೌಶಲ್ 1940 ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. 1946 ಮತ್ತು 1963 ರ ನಡುವೆ, ಅವರು ದೋ ಭಾಯ್ (1947), ಶಹೀದ್ (1948), ನದಿಯಾ ಕೆ ಪಾರ್ (1948), ಜಿದ್ದಿ (1948), ಶಬ್ನಮ್ (1949), ಪರಾಸ್ (1949), ನಮೂನಾ (1949), ಅರೋಜೂ (1949), ಜಂಝರ್(1953), ಆಬ್ರೂ (1956), ಬಡೇ ಸರ್ಕಾರ್ (1957), ಜೈಲರ್ (1958), ನೈಟ್ ಕ್ಲಬ್ (1958) ಮತ್ತು ಗೋಡಾನ್ (1963)ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
60 ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ವೇಳೆಗೆ, ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಬಲವಾದ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಳಿಗೆ ಬದಲಾದರು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅವರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಶಹೀದ್ (1965) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಅಭಿನಯವು ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು, ಗಮನಾರ್ಹ ಆಳ ಮತ್ತು ದೃಢನಿಶ್ಚಯದ ನಟಿಯಾಗಿ ಅವರ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿತು. 1970 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೋ ರಾಸ್ತೇ (1969), ಅನ್ಹೋನಿ (1973), ಪ್ರೇಮ್ ನಗರ (1974) ಮತ್ತು ಮಹಾ ಚೋರ್ (1976) ಸೇರಿದಂತೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು.
ಲಾಲ್ ಸಿಗ್ ಚಡ್ಡಾದಲ್ಲಿ ನಟನೆ
ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಮಿನಿ ಕೌಶಲ್ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಲಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಚಡ್ಡಾ (2022) ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು, ಇದು ತಲೆಮಾರುಗಳಾದ್ಯಂತ ಅವರ ನಿರಂತರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 25 ರಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ 98 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಜನಮನದಿಂದ ಗೌರವಯುತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಪರದೆಯ ಹೊರಗೆ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರು. ಅವರ ನಿಧನವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿರುವ ಮೂಲವೊಂದು ಪತ್ರಕರ್ತ ವಿಕಿ ಲಾಲ್ವಾನಿಗೆ, "ಕಾಮಿನಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಅತ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಸಾವು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುಗದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.