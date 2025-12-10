ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವ ನಟ ದರ್ಶನ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ 'ಡೆವಿಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಡಿ.10): ನಟ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಅವರಿಗೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯವೊಂದು ದೊರೆತಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ, ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಬ್ಯಾರಕ್ನಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, ದರ್ಶನ್ ನಟನೆಯ 'ಡೆವಿಲ್' (Devil) ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ಈ ಟಿವಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಟಿವಿ ಅಳವಡಿಕೆ:
ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿವಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಜೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ದರ್ಶನ್ ಇರುವ ಬ್ಯಾರಕ್ಗೆ ಟಿವಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಈಗ ಟಿವಿ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
'ಡೆವಿಲ್' ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ:
ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಡೆವಿಲ್' (ಸಿನಿಮಾ) ಗುರುವಾರ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, 2025) ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ಟಿವಿ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆತಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಟಿವಿ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಬರುವ ವಿಮರ್ಶೆ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್) ಮತ್ತು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.
ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ:
ಟಿವಿ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ, ಬ್ಯಾರಕ್ನೊಳಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ (CCTV) ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಈ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಕೆಯು ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.