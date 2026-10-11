ಪಾನಿಪುರಿ ಎಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಈ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಾಟ್ ತಿನಿಸನ್ನು ಸವಿಯಲು ಬಹುತೇಕರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಾನಿಪುರಿ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕವೊಂದು ತನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಪಾನಿಪುರಿ ಎಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಈ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಾಟ್ ತಿನಿಸನ್ನು ಸವಿಯಲು ಬಹುತೇಕರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಪಾನಿಪುರಿ ತಯಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಡಿಸುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾಪಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಆತಂಕವೂ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಾನಿಪುರಿ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕವೊಂದು ತನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಗಂಟೆಗೆ 20,000 ಪಾನಿಪುರಿ ತಯಾರಿಕೆ!
ಮೈಸೂರಿನ ಪಾಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೃಪಾ ಫುಡ್ಸ್ ಎಂಬ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಪಾನಿಪುರಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20,000 ಪಾನಿಪುರಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಘಟಕಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿನ ತಯಾರಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಪಾನಿಪುರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಯಾರಿಕೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಜನರು ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಹೇಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕರಿಯುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ
ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೃಪಾ ಫುಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾನಿಪುರಿ ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಳೆದು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಟ್ಟಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಹದವು ಪೂರಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ, ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬರಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹಿಟ್ಟು ಸಿದ್ಧವಾದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ, ದುಂಡಗಿನ ಆಕಾರದ ತುಂಡುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ವಿಶೇಷ ಯಂತ್ರದ ನೆರವಿನಿಂದ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಶೇಕರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಾಣಸಿಗದ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜತೆಗೆ, ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ
ಪಾನಿಪುರಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಬೀದಿ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದರೂ, ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಡಿಸುವಾಗ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ, ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಪಾನಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇಂತಹ ಕಾಳಜಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾರಾಟ ಯಂತ್ರವೊಂದನ್ನೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾನವ ಸ್ಪರ್ಶವಿಲ್ಲದೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಬಡಿಸುವ ಯಂತ್ರ!
ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಮಿನಿಟ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಣಿಪಾಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ನಾಲ್ವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಸಹಸ್ ಗೆಂಬಾಲಿ, ನೇಹಾ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ, ಸುನಂದಾ ಸೋಮು ಮತ್ತು ಕರಿಷ್ಮಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾರಾಟ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಯಂತ್ರವು ಪೂರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರ ಮಾಡುವುದು, ಒಳಗೆ ಮಸಾಲೆ ಅಥವಾ ತುಂಬುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾದ ಪಾನಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಂತಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮೈಸೂರಿನ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೃಪಾ ಫುಡ್ಸ್ನ ಬೃಹತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪಾನಿಪುರಿ ಯಂತ್ರದಂತಹ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಜನಪ್ರಿಯ ಬೀದಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆಹಾರದ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಚ್ಛ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ.