ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮೂಲಕ ಬಿಗ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ನಿಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯೂ ₹5ಕೋಟಿ ತಲುಪಬೇಕೆಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವೃತ್ತೀ ಜೀವನದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಸರಿಯಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ 25 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಉಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಬಹುದು. ನೀವು 25 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇವಲ 4,500 ರೂ.ಗಳ ಮಾಸಿಕ 'ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ' (SIP) ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅಂದಾಜು 12% ಮತ್ತು 15% ಆದಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ನಿಧಿ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
4,500 ಹೂಡಿಕೆ!
ಹೂಡಿಕೆಯು ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ 15% ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 4,500 ರೂಪಾಯಿಗಳ SIP ಮೂಲಕ 33 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 5 ಕೋಟಿ ರೂ,ಗಳ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಮಾಸಿಕ SIP; 4,500 ರೂ, ಹೂಡಿಕೆ ಅವಧಿ: 33 ವರ್ಷಗಳು (25 ರಿಂದ 58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ), ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ: ವಾರ್ಷಿಕ 15%, ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ: 17,82,000 ಟಕಾ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ (ಬಡ್ಡಿ): 4,77,56,903 ರೂ, ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ: 4,95,38,903 ರೂ.,. ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
25ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ!
ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೀವು 25 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4,500 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಉಳಿತಾಯವು 58 ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೇಬಿನಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ ಕೇವಲ 17.82 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಉಳಿದ 4.77 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ 12% ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಸಹ, 5 ಕೋಟಿ ಟಾಕಾ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು 40 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾಸಿಕ SIP: ರೂ 4,500, ಹೂಡಿಕೆ ಅವಧಿ: 40 ವರ್ಷಗಳು (25 ರಿಂದ 65 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ), ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ: ವಾರ್ಷಿಕ 12%, ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ: ರೂ 21,60,000 (ರೂ 21.60 ಲಕ್ಷ), ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ: ರೂ 5,11,10,111, ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ: ರೂ 5,34,71,191. ಈ ದರದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೀವು 12% ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದರೆ, 25 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ 4,500 ರೂ.ಗಳ SIP ನೀವು 65 ವರ್ಷವನ್ನು ತಲುಪುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ 5.34 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ನಿಧಿಯ ಗಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇವು ಅಂದಾಜು ಮಾತ್ರ, SIP ಆದಾಯವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಳುವುದೇನು?
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, 15% ಲಾಭದ ದರದಲ್ಲಿ, 33 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೆ) 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಿಧಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 12% ಲಾಭದ ದರದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು 40 ವರ್ಷ (65 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೆ) ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 'ಸಂಯುಕ್ತ'ದ ಶಕ್ತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನೀವು ಬೇಗನೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಹಣವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಸ್ಥಿರತೆ ಮುಖ್ಯ!
ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮತ್ತು ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದ ನಿವೃತ್ತಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಬೇಗನೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ SIP ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಯುತ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.