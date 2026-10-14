ಒಪ್ಪೋ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ 'ಫೈಂಡ್ X10' ಸರಣಿ, ಪ್ಯಾಡ್ ಮಿನಿ ಮತ್ತು ಎನ್ಕೋ X4 ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯ ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾದರಿಯು ಮೂರು 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು 8,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಿ-ಲಾಂಚ್ ಆಫರ್ಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಒಪ್ಪೋ (OPPO) ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸರಣಿ 'ಫೈಂಡ್ X10' ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಒಪ್ಪೋ ಇಂಡಿಯಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, OPPO Find X10 ಸರಣಿ, OPPO Pad Mini (ಮ್ಯಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಎಡಿಷನ್) ಮತ್ತು Enco X4 ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ರಂದು ಸಂಜೆ 4:45 ಕ್ಕೆ (IST) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ರಂದು ಸ್ಪೇನ್ನ ಮಲ್ಲೋರ್ಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಈ ಸರಣಿ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
OPPO Find X10 ಸರಣಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೇನು?
ಹಿಂದಿನ Find X9 ಸರಣಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ನೂತನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 'Find X10 Pro Max' ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಇದು ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಸೆಲ್ಬ್ಲಾಡ್ (Hasselblad) ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲಾದ ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮೂರೂ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8K ಲಾಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ 4K 120fps ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್ ವೀಡಿಯೊ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟರಿ: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 2nm ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9600 ಪ್ರೊ (Dimensity 9600 Pro) ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರ ಹೊಂದಿರುವ 6.78-ಇಂಚಿನ LTPO OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 8,000mAh ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 80W ಸೂಪರ್VOOC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾದರಿ: ಸರಣಿಯ ಮೂಲ Find X10 ಮಾದರಿಯು ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9600M ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆ
ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮುನ್ನವೇ ಒಪ್ಪೋ ತನ್ನ ಭಾರತೀಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ₹9 ಬೆಲೆಯ ವಿಶೇಷ 'ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಪ್ಯಾಕ್' ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಒಟ್ಟು ₹29,997 ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕೊಡುಗೆಯ ವಿವರಗಳು: ಒಪ್ಪೋ ಪ್ಯಾಡ್ SE (ಮೊದಲ 50 ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ), ಪ್ಯಾಡ್ ಮಿನಿಗೆ ₹1,000 ಕೂಪನ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಕೋ X4 ಗೆ ₹500 ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೂಪನ್ ಸೇರಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ Find X10, ಹ್ಯಾಸೆಲ್ಬ್ಲಾಡ್ ಟೆಲಿಕನ್ವರ್ಟರ್ ಕಿಟ್ ಹಾಗೂ ಆಕ್ಸೆಸರಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಕೊಡುಗೆಗಳೂ ಇವೆ (ಬಳಕೆದಾರರು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ).
ಇತರ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು:
OPPO ಪ್ಯಾಡ್ ಮಿನಿ : ಇದು 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರದೊಂದಿಗೆ 2.5K OLED ಮ್ಯಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ TUV ರೈನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ, ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 Gen 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಪೇಪರ್ ತರಹದ ಸ್ಟೈಲಸ್ ಅನುಭವ ಮತ್ತು 8,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
OPPO Enco X4 Buds: AI-ಚಾಲಿತ ಆಕ್ಟಿವ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಶನ್ (ANC), 6nm ಚಿಪ್, 3 ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು 53 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಈ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ಗಳು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ:
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ Find X10 Pro Max ಬೆಲೆ CNY 6,799 ರಿಂದ (ಸುಮಾರು ₹97,000) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಮೀರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು Samsung Galaxy S26 Ultra ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಮೂಲ Find X10 Pro ಮಾದರಿಯು ಸುಮಾರು ₹1,28,999 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ.