ನಥಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯ 'ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 4b' ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ನವೀನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ 'ನಥಿಂಗ್' (Nothing) ಕಂಪನಿಯು, ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 4b' (Nothing Phone 4b) ಸರಣಿಯ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯ ಅಥವಾ 'ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್' (Entry-level) ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

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ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸುಳಿವುಗಳೇನು?

ನಥಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ಕಾರ್ಲ್ ಪೀ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು 'X' (ಟ್ವಿಟರ್) ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೊವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ "4b" ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಫೋನಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ತಾಣವಾದ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ (Flipkart) ಈ ಹೊಸ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೈಕ್ರೋಸೈಟ್ ಲೈವ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.

ವಿಶಿಷ್ಟ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ:

ಈವರೆಗಿನ ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 4b ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಲೀಕ್ ಆಗಿರುವ ಡಿಸೈನ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಫೋನಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರಲಿದೆ. ಇದು ಫೋನಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇರಿಸಲು ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ಲಾನ್ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಥಿಂಗ್‌ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 'ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರೆಂಟ್' (ಪಾರದರ್ಶಕ) ಹಿಂಭಾಗದ ಪ್ಯಾನೆಲ್, ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಣುವ ಸ್ಕ್ರೂಗಳು ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ಈ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.

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ಸಿಎಂಎಫ್ (CMF) ನಿಂದ ನಥಿಂಗ್‌ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ:

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಥಿಂಗ್‌ನ ಸಬ್-ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ 'ಸಿಎಂಎಫ್' (CMF) ತನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 'ನಥಿಂಗ್' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಿಎಂಎಫ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ ಈಗ ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 4b ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ 'ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್' (Flagship) ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಥಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಕಂಪನಿ ಈ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ.

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ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ:

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕಂಪನಿಯು ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 4a ಮತ್ತು 4a ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಫೋನ್ 4b ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 30,000 ದಿಂದ 35,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಈ ಫೋನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದು, ಪಾರದರ್ಶಕ ಡಿಸೈನ್ ಬಯಸುವ ಬಜೆಟ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ.