ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಫ್ರೀಡಂ ಸೇಲ್ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ₹16,000 ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸೇಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ, ಒಟ್ಟು ₹17,000 ವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆದ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಫ್ರೀಡಂ ಸೇಲ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಈ ಫೋನ್ಗೆ ₹16,000 ವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಫ್ರೀಡಂ ಸೇಲ್ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸೇಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ, ಈಗಿನ ಬೆಲೆಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಈಗ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಆಫರ್ ಏನು?
ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಅದರ ಬೆಲೆ ₹1,49,900 ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದು ₹1,41,900 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಂದರೆ, ನೇರವಾಗಿ ₹8,000 ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅರ್ಹ SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹8,000 ತ್ವರಿತ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಫೋನಿನ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ ₹1,33,900 ಆಗಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ₹16,000 ವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಫ್ರೀಡಂ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಸೇಲ್ ಟೀಸರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಫ್ರೀಡಂ ಸೇಲ್ನಲ್ಲೂ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ₹8,000 ನೇರ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಆಗ ಇದರ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಲೆ ₹1,41,900 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅರ್ಹ SBI ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹5,000 ತ್ವರಿತ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆಗ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ₹1,36,900 ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಹ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ 5% ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು ₹4,000 ವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಇದನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, ಫೋನಿನ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹1,32,900 ಆಗಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟು ₹17,000 ವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ
ಎಲ್ಲಾ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಗ್ರಾಹಕರು ನೇರ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ₹17,000 ವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಈ ಬೆಲೆಯು ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮಾಡೆಲ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಬೆಲೆ ₹1,34,900 ರಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇತರ ಐಫೋನ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಗೂ ಆಫರ್ಗಳು
ಫ್ರೀಡಂ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಐಫೋನ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಆಫರ್ಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಸದ್ಯ ₹59,900 ಬೆಲೆಯಿರುವ ಐಫೋನ್ 15, ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹55,900 ಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಬೆಲೆ ₹79,900 ರಿಂದ ಸುಮಾರು ₹75,900 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ.
ಐಫೋನ್ 17, ಐಫೋನ್ 17ಇ ಆಫರ್ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಲ್ಲ
ಆ್ಯಪಲ್ನ ಇತರ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಾದ ಐಫೋನ್ 17, ಐಫೋನ್ 17ಇ, ಐಫೋನ್ 16 ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 13 ಮೇಲಿನ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಹಿಂದಿನ ಸೇಲ್ ಟೀಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಐಫೋನ್ 17 ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ₹80,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಇರಬಹುದೆಂಬ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಸೇಲ್ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಫರ್ಗಳು ಹೊರಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಫ್ರೀಡಂ ಸೇಲ್ ದಿನಾಂಕ
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಫ್ರೀಡಂ ಸೇಲ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರಿಂದಲೇ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರಿಂದ ಸೇಲ್ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವು ಗ್ರಾಹಕರು ಬಳಸುವ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನ, ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.