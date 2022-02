Infinix Zero 5G ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. Infinix Zero 5G ಅನ್ನು ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್‌ನ ಮೊದಲ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಆಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

Tech Desk: Infinix Zero 5G ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. Infinix Zero 5G ಅನ್ನು ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್‌ನ ಮೊದಲ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಆಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್‌ ಫೋನ್ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 48-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂವೇದಕದಿಂದ ಟ್ರಿಪಲ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. Infinix Zero 5G 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು MediaTek Dimensity 900 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್ 128GB ಆನ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಇತರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಪಂಚ್-ಹೋಲ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು 33W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 5,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.‌

Infinix Zero 5G ಬೆಲೆ, ಲಭ್ಯತೆ: ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಹೊಸ Infinix Zero 5G ಯ ​​ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೈಜೀರಿಯನ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ngspark.com ನಲ್ಲಿ NGN 169,500 (ಸುಮಾರು ರೂ. 30,400) ಗೆ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ 8GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಹಾರಿಜಾನ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಸ್ಕೈಲೈಟ್ ಆರೆಂಜ್ ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.

Infinix Zero 5G ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಸೈಟ್ ಈಗ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗಿದ್ದು, ಫೋನ್‌ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದೆ.

Infinix Zero 5G specifications: ಡ್ಯುಯಲ್-ಸಿಮ್ (ನ್ಯಾನೊ) Infinix Zero 5G Android 11 ಆಧಾರಿತ XOS 10 ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರದೊಂದಿಗೆ 6.78-ಇಂಚಿನ Full-HD+ IPS LTPS (1,080x2,460 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳು) ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. , Infinix Zero 5G ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 900 SoC ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, 8GB ಯ LPDDR5 RAM ಮತ್ತು 128GB UFS 3.1 ಸಂಗ್ರಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Infinix Zero 5G ಕ್ವಾಡ್ ರಿಯರ್ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 30X ಜೂಮ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ 48-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂವೇದಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟಪ್ 13-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು 2-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಶೂಟರನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗಾಗಿ, ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್‌ನೊಂದಿಗೆ 16-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 30 ಫ್ರೇಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (fps) 4K ವೀಡಿಯೊ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

Infinix Zero 5G ಯ ​​ಆಂತರಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಮೈಕ್ರೊ SD ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ 256GB ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ 5G, FM ರೇಡಿಯೋ, Wi-Fi 6, ಬ್ಲೂಟೂತ್, GPS, OTG, 3.5mm ಹೆಡ್‌ಫೋನ್ ಜ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು USB ಟೈಪ್-ಸಿ ಪೋರ್ಟ್ ಸೇರಿವೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ಇತರ ಸೆನ್ಸರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಟ್‌ ಸೆನ್ಸರ್, ಬ್ಯಾರೋಮೀಟರ್, ಗೈರೊಸ್ಕೋಪ್, ಜಿ-ಸೆನ್ಸರ್, ಇ-ಕಂಪಾಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಹೊಸ ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್‌ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್ ಸೈಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಂವೇದಕವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್‌ ಹೊಸ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ 5,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು 33W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. Infinix Zero 5G ಯ ​​ಬ್ಯಾಟರಿಯು 22 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಮಯವನ್ನು ಮತ್ತು 27 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಬೈ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 168.73×76.53×8.77mm ಅಳತೆ ಮತ್ತು 199 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ.