ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮಡಿಸಬಹುದಾದ ಐಫೋನ್ ಅನ್ನು ೨೦೨೬ ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಪುಸ್ತಕದಂತೆ ತೆರೆಯುವ ವಿನ್ಯಾಸ, ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ಟಚ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಇ-ಸಿಮ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್ ಸುಮಾರು ೧.೭೫ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ಅಮೇರಿಕನ್ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಐಫೋನ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಆಪಲ್ನ ಮೊದಲ ಮಡಿಸಬಹುದಾದ ಐಫೋನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ.
ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮಡಿಸಬಹುದಾದ ಫೋನ್ಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ, ಆಪಲ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಐಫೋನ್ನ ವಿಶೇಷತೆಗಳು, ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಪುಸ್ತಕದಂತೆ ತೆರೆಯುವ ವಿನ್ಯಾಸ:
ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಮಡಿಸಬಹುದಾದ ಐಫೋನ್ಗೆ ‘V68’ ಎಂಬ ಸಂಕೇತನಾಮವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಪುಸ್ತಕದಂತೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್, ಒಳಗಿನ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಕವರ್ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರಲಿದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕೋನಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿವರ:
ಈ ಫೋನ್ನ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆಪಲ್ ಫೇಸ್ ಐಡಿ ಬದಲಿಗೆ ಟಚ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಐಫೋನ್ ಭೌತಿಕ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇ-ಸಿಮ್ ಇರಲಿದೆ. ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ, ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಂತರಿಕ ಮೋಡೆಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಿದೆ, ಇದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಆಪಲ್ನ ಇತರ ಐಫೋನ್ಗಳಂತೆ, ಈ ಮಡಿಸಬಹುದಾದ ಐಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಬೆಲೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಈ ಫೋನ್ಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಸುಮಾರು 1.75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು:
2027ರಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ತನ್ನ 20ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಚದರ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಪಲ್ನ ಈ ಮಡಿಸಬಹುದಾದ ಐಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನಂತಹ ದೈತ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಆಪಲ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 2026ರ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಜನರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.