ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಗಳ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರೋಲ್ಲ!

How to get rid of lizards in the house: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವು ನೆಲದ ಮೇಲೂ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹಲ್ಲಿಗಳು ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲಿಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಆಹಾರ, ತಂಪಾದ ಸ್ಥಳ, ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.

1) ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಕರಿಮೆಣಸು

ಹಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಕರಿಮೆಣಸು ಆಗದು. ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಲ್ಲಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಲ್ಲಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕರಿಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ, ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

2) ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡುತ್ತವೆ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಬಹುದು. ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ವಾಸನೆ ಹಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನು ಆಯಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು. ಹಲ್ಲಿಗಳು ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಘಾಟು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ .

3) ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ವಿನೆಗರ್ ನಿಂದ ಓಡಿಸಿ

ಹಲ್ಲಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುವ ಕಡೆ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ವಿನೆಗರ್ ನ ಘಾಟು ವಾಸನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಹಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಳದ ಹತ್ತಿರವೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

4) ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ

ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಬಹುದು. ಹಲ್ಲಿಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪಿನ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ . ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ, ಹಲ್ಲಿಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

