ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಳಜಿ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಜಗಳಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಆ ಜಗಳಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧದ ಗಟ್ಟಿತನ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ.
ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಳಜಿ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಜಗಳಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಆ ಜಗಳಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧದ ಗಟ್ಟಿತನ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಎನ್.ಆರ್. ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ, ಲೇಖಕಿ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
1. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಆಗುವುದು ಸಹಜ!
ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುವಾಗ ಅವರ ಆಲೋಚನೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ವಾದಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು. ಯಾವ ದಂಪತಿಯೂ ತಮ್ಮ ನಡುವೆ ಎಂದಿಗೂ ಜಗಳವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ನಿಜವಾದ ದಾಂಪತ್ಯದ ಸ್ವರೂಪವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅವರು ಹಾಸ್ಯಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಜಗಳವಾಡುವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಆ ಜಗಳ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮಾತುಗಳು ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ನೋವುಂಟುಮಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಸಲಹೆ.
2. ಒಬ್ಬರು ಕೋಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು
ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ಗಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕೂಡಲೇ ಕೋಪದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಾರದು. ಬದಲಾಗಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ ತಾವು ತಕ್ಷಣ ವಾದಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ತಾವು ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಮೌನವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋಪಗೊಂಡರೆ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರವೂ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉದ್ವೇಗಗೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
3. ಪರಿಪೂರ್ಣ ದಂಪತಿ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ!
ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲಹೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಕೆಲವು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಗಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ತಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುವುದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧ. ಒಬ್ಬರ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಅಗತ್ಯ. ಬೇರೆಯವರ ದಾಂಪತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನೋಭಾವ ಇದ್ದರೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪತ್ನಿಗೆ ಮನೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಉದ್ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಚೇರಿಯ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಶಾಲೆಯ ಪೋಷಕರ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅವರ ಮೇಲಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯೇ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮನೆಯ ಕೆಲಸವೂ ಇಬ್ಬರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಪತ್ನಿಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆಕೆಯ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಸಂದೇಶ.
5. ‘ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ!
ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡಂದಿರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಪತ್ನಿಯ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದುಂಟು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರು.
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಮನೆಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಹಿಳೆಯರು ದಿನವಿಡೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ ಬಳಿಕ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತಿನ ಆಶಯ.
ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಉತ್ತಮ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪತ್ನಿಯೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಂಡಂದಿರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.