How to identify chemically ripened bananas: ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ, ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಂದು ನಾವು ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು…
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುವ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಪ್ರಮುಖವಾದುದು. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಸಿ ಮಾಗಿಸುವ ಹಣ್ಣುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಇದು ಮೊದಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿದೆ. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೇಡಿಕೆಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕೃತಕ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳು ರುಚಿ ಕೆಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ
1. ಬಣ್ಣವೇ ಮೊದಲ ಸೂಚನೆ (Check the Color)
ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಒಂದೇ ಸಮನಾದ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಚುಕ್ಕೆಗಳಿರುತ್ತವೆ (Sugar Spots). ಇವು ಹಣ್ಣಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಸಿ ಹಣ್ಣು ಮಾಡಿದರೆ, ಅವು ಕಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅತಿಯಾದ ಹೊಳೆಯುವ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಹಣ್ಣು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಂತೆ ಕಂಡರೆ ಅದು ಕೃತಕವಾಗಿ ಮಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.
2. ಸಿಪ್ಪೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶ (Peel Texture)
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಸವರಿ ನೋಡಿ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯು ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದವಾಗಿ (Dull) ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಸಿ ಮಾಗಿಸಿದ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯು ಅತಿಯಾದ ನುಣುಪಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೇಣದಂತೆ (Waxy) ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸುಲಿಯಲು ಬರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಸುಲಿಯುವಾಗ ಹರಿದುಹೋಗಬಹುದು.
3. ವಾಸನೆಯಿಂದ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯಿರಿ (The Smell Test)
ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿಹಿ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣಿನ ಕಾಂಡದ ಬಳಿ ಈ ವಾಸನೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಾಸನೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲಿನಂತಹ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಸಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
4. ಕಾಂಡವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ (Observe the Stem)
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಳದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಕಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪಟ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಅಪಾಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾದಾಗ ಹಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಡವೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಗಿದಂತೆ ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿರುತ್ತದೆ.
5. ಒಳಭಾಗದ ವಿನ್ಯಾಸ (Inside Texture)
ಹಣ್ಣನ್ನು ಮುರಿದು ನೋಡಿ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಣ್ಣು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆನೆಯಂತೆ (Creamy) ಮೃದುವಾಗಿದ್ದು, ಸಮನಾದ ಸಿಹಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹೊರಗೆ ಹಳದಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಒಳಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಸುಣ್ಣದಂತೆ (Chalky) ಇರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಿಹಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ರಾಸಾಯನಿಕ ಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಅಸಿಡಿಟಿ ಅಥವಾ ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೃತಕ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತೊಂದರೆಯೇ ಹೊರತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಗುಣವಲ್ಲ. ಇವು ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹದ ಪದರವನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಅಪಾಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಗಿಸಿ: ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿರಾಗಿರುವ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಂದು ಕಾಗದದ ಚೀಲದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹಣ್ಣಾಗಲು ಬಿಡಿ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂಲ: ಸ್ಥಳೀಯ ಸಣ್ಣ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಅಥವಾ ಸಾವಯವ (Organic) ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಮರುಳಾಗಬೇಡಿ: ಅತಿಯಾದ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗಿಂತ, ಚುಕ್ಕೆಗಳಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣ್ಣುಗಳೇ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ.
ನೆನಪಿಡಿ: ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವೇ ಸುಖಿ ಜೀವನದ ಅಡಿಪಾಯ. ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವೆನಿಸಿದರೆ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ! ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಹಣ್ಣು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ಗಮನಿಸಿ.