ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೇರ್ ಡೈಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ಹಾಳಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಮಾರಕ ರೋಗಗಳು ಬರಬಹುದು. ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಗೋರಂಟಿ, ಭೃಂಗರಾಜ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಗೋ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನವು ಕೂದಲಿಗೆ ಆಳವಾದ ಪೋಷಣೆ ನೀಡಿ, ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕೂದಲು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನೇಕ ಜನರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹಲವಾರು ಇರಬಹುದು. ಇಂದಿನ ವಾತಾವರಣ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಆನುವಂಶಿಕತೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ... ಹೀಗೆ ಕೂದಲು ಬೇಗ ಹಣ್ಣಾಗಲು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರುವ ಹೇರ್ ಡೈ ಬಳಸುವುದು ಮಾಮೂಲು. ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಬಣ್ಣಗಳು ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವು ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣವು ಅದನ್ನು ಒರಟು, ನಿರ್ಜೀವ ಮತ್ತು ಜಟಿಲವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪುರುಷರಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇದಾಗಲೇ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಹ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ಸಲೀಮ್ ಜೈದಿ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಳಿಯ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಾವು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಒಣಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ, ಅದು ಅದನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ವೈದ್ಯರು ಕೊಟ್ಟ ಸಲಹೆ
ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು, ನೀವು ಎರಡು ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ಹಂತಕ್ಕೆ, ನಿಮಗೆ ಗೋರಂಟಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಭೃಂಗರಾಜ್ ಪುಡಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ, ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಗೊ ಪುಡಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆನ್ನಾ ಮತ್ತು ಭೃಂಗರಾಜ್ ಹಚ್ಚಿ
ಡಾ. ಸಲೀಂ ಜೈದಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ, ಮೂರು ಭಾಗಗಳ ಹೆನ್ನಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಒಂದು ಭಾಗ ಭೃಂಗರಾಜ್ ಪುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ಈಗ, ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ರೂಪಿಸಲು ನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ. ಪೇಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉಂಡೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ಮುಚ್ಚಿ, ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಬಿಡಿ.
ಮರುದಿನ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸಿ.
ನಂತರ ತಯಾರಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಸರಳ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ತಿಳಿ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ
ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡಲು ಇಂಡಿಗೋ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು, ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಇಂಡಿಗೋ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ. ಸುಮಾರು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಗೋ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ಸುಮಾರು 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಢ ಕಂದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಸರಳ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇಂಡಿಗೋವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 24 ರಿಂದ 36 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಶಾಂಪೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನೀವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಣ್ಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆಳವಾದ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಣ್ಣ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಬೂದು ಕೂದಲನ್ನು ಮರೆಮಾಡಬಹುದು.