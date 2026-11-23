ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹವಿರುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಮನೆಯ ಖಾಸಗಿ ವಿಚಾರಗಳು, ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಜಗಳ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಅನಾಹುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ (Office) ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆದಾಗ ಟೀ ವಿರಾಮದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಊಟದ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವೂ ಜೊತೆಯಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ಮಾತುಕತೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನೂ (Family Secrets) ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಮನಸ್ತಾಪ, ಅತ್ತೆಯೊಂದಿಗಿನ ಕಲಹ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಈ ಮಾತುಗಳು ಗಾಸಿಪ್ (Gossip) ಆಗಿ ಇಡೀ ಆಫೀಸ್ ತುಂಬಾ ಹರಡಿದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ.
ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯವೇ. ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ (Bonding) ಏರ್ಪಟ್ಟರೆ ದಿನವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಟೀ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಹರಟೆ ಹೊಡೆದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆ-ಕುಟುಂಬದ ಮಾತುಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಗಿರುವವರು ನಮ್ಮವರೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನೂ ನಿಮ್ಮ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವವನೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ನಾಳೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೊಬ್ಬರ ಮುಂದೆ ಗಾಸಿಪ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹವಿರಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಕ್ಕು-ನಲಿಯಿರಿ, ಆದರೆ ಕುಟುಂಬದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ನೂರು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಿ.
ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯ ನಡುವಿನ ಜಗಳವನ್ನು ಆಫೀಸ್ ಗಾಸಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ
ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದ್ದರೆ, ಪತ್ನಿ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಾತುಕತೆ ನಿಂತಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮನೆಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಆಫೀಸ್ ತಲುಪುವ ನಾವು, ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮುಂದೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ನೋವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರಾದಂತೆ ಅನಿಸಿದರೂ, ಮುಂದೆ ಇದೇ ಮಾತುಗಳು ತಮಾಷೆಯ ವಸ್ತುವಾಗಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶುರುಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತೂ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ.
ಮನೆಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಡಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳವಿದೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಾಲ (Loan) ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯವಿದೆ (Savings) ಈ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಜನರು ಮಾತಿನ ಭರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಳದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮನೆಯ ಖರ್ಚುಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಇದೇ ಮಾತುಗಳು ಹೋಲಿಕೆ (Comparison) ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು; ಒಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಶುರುಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಅತ್ತೆ-ಸೊಸೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಜಗಳದ ಕಥೆ ಹೇಳಬೇಡಿ
"ಅತ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾದಿನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ". ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನೆಯ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಹಲವು ಬಾರಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವೆ ಚರ್ಚೆಯ ಮಜವಾದ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ತಮಾಷೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾತು ಮರುದಿನವೇ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಇಡೀ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಡಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನೂ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಖಾಸಗಿತನ (Privacy) ಇರುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವುದು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ, "ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವುದು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?" ಎಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯೋಚಿಸಿ.
ಕುಟುಂಬದ ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಡಿ
ನೀವು ಹೊಸ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರೆ, ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರದ್ದಾದರೂ ಮದುವೆಯ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತನ್ನೂ ಮೊದಲೇ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ಆಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಶುರುಮಾಡುತ್ತಾರೆ; ಕೆಲವರು ಕೇಳದೆಯೇ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತಿಮವಾಗುವವರೆಗೆ (ಪಕ್ಕಾ ಆಗುವವರೆಗೆ) ಕುಟುಂಬದ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡುವುದೇ ಉತ್ತಮ.