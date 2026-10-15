ಸೌರಫಲಕಗಳ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕೊಳೆ ಸಂಗ್ರಹವಾದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ಯಾನಲ್ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಕಠಿಣ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಬಳಸದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು.
ಸೌರಫಲಕದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು ಸಂಗ್ರಹವಾದರೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸೌರಫಲಕಗಳ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧೂಳು, ಮಾಲಿನ್ಯ, ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಸೌರಫಲಕಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಳೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಫಲಕ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ,
ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಫಿಕ್ಸ್!
ಸಾಮಾನ್ಯ ಟ್ಯಾಪ್ ನೀರಿನಿಂದ ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ನೀರು ಒಣಗಿದ ನಂತರ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಖನಿಜಗಳು ಪ್ಯಾನಲ್ ಗಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಕಲೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕಲೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಸಂಗ್ರಹವಾದರೆ, ಅವು ಪ್ಯಾನಲ್ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀರನ್ನು ಸುರಿದು ಬಿಡುವ ಬದಲು ಪ್ಯಾನಲ್ ತಯಾರಕರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ?
ಸೌರ ಫಲಕಗಳ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಸಂಗ್ರಹವಾದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ವಾರ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಸುಮಾರು 10 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಇಳಿಕೆ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ 15 ರಿಂದ 18 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 30 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಶೇಕಡಾವಾರುಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಧೂಳಿನ ಪ್ರಮಾಣ, ಹವಾಮಾನ, ಫಲಕ ಒಲವು ಮತ್ತು ಮಳೆಯಂತಹ ಅಂಶ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಸೌರ ಫಲಕ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದೇಗೆ?
ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ಯಾನಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಯಾರಕರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೀರು ಅಥವಾ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಬಳಸಿದರೆ, ನೀರು ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಒಣಗದಂತೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ಯಾನಲ್ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರೂಪಿಸಬೇಕು.
ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣೀರು ಸುರಿಯಬೇಡಿ!
ಸೌರಫಲಕಗಳು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರು ಸುರಿಯುವುದರಿಂದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ಗಾಜಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳು ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಾಗ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಸೌರ ಫಲಕ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಒರಟಾದ ಸ್ಪಂಜುಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಇವು ಗಾಜನ್ನು ಗೀಚಬಹುದು. ಕಠಿಣ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಬ್ಲೀಚ್, ಅಮೋನಿಯಾ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಪ್ಯಾನಲ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮೃದುವಾದ ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಮೃದುವಾದ ಸ್ಕ್ವೀಜಿ ಬಳಸಿ.
ಹೀಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ!
ಧೂಳಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಮಾಲಿನ್ಯವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉಪ್ಪು ಫಲಕಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಫಲಕಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಕೊಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಆಧರಿಸಿ ನೀವು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು.
ಬೇಡ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹಿಕ್ಕೆಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ!
ಸೌರ ಫಲಕಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹಿಕ್ಕೆಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಫಲಕದ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಿಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಅವುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡದೆ ಮತ್ತು ಫಲಕಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಫಲಕ ತಯಾರಕರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.