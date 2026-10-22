ಕಾರ್ಪೆಟ್ಗಳನ್ನು ಯಂತ್ರದಿಂದ ಅಥವಾ ಕೈಯಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ, ಉಪ್ಪು, ಶಾಂಪೂ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಅನ್ನು ತೊಳೆಯದೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಇನ್ನೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಾರ್ಪೆಟ್ಗಳು. ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮೇಣ, ಅವುಗಳ ಹೊಳಪು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಅವು ಕೊಳಕಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಈಗ, ಕಾರ್ಪೆಟ್ಗಳನ್ನು ಯಂತ್ರದಿಂದ ತೊಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದು ಸಹ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ.
ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನ್ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ
ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೆಟ್ಗಳನ್ನು ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿ ದೀಪ್ತಿ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಪೆಟ್ಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯದೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಹೊಳಪನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ದೀಪ್ತಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ:
ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು
ಕಾರ್ಪೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು, ನಿಮಗೆ ಪೊರಕೆ, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆ, ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ, ಉಪ್ಪು, ಶಾಂಪೂ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಅನ್ನು ತೊಳೆಯದೆ ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು?
* ಮೊದಲು, ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಡಿಸಿ. ಇದು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
* ಈಗ, ಯಾರದ್ದಾದರೂ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಅನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುಡಿಸಿ. ಇದು ಕೆಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
* ಈಗ, ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ನೀವು ಇಡೀ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
* ಮುಂದೆ, ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಚಮಚ ಉಪ್ಪು, ಎರಡು ಚಮಚ ಶಾಂಪೂ ಮತ್ತು ಎರಡು ಚಮಚ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
* ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಸುಕು ಹಾಕಿ.
* ನಂತರ, ಈ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒರೆಸಿ.
* ನೀವು ಸರಳವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅದ್ದಿ ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒರೆಸಿ.
* ಕಾರ್ಪೆಟ್ ತುಂಬಾ ಕೊಳಕಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು.
* ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಅನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
* ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ.
* ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ವಾತಾಯನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಬೇಗನೆ ಒಣಗಲು ಅನುಮತಿಸಲು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. ಇದು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಒದ್ದೆಯಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.