ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಕಂಡರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಓಡಿಸುವುದು ಎಂಬ ಚಿಂತೆ. ಈ 2 ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಲ್ಲಿಯನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಬಹುದು.
ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಬಯಸದ ಅತಿಥಿಗಳು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯಾನಕ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಪ್ರೇಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ.
ಮೊದಲ ವಿಧಾನ
4 ಕರ್ಪೂರ ಮಾತ್ರೆಗಳು
10 ರಿಂದ 15 ಮಿಲಿ ಡೆಟಾಲ್
150 ಮಿಲಿ ನೀರು
ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲ್
ಬಿಳಿ ಪುಡಿ
ಈ ವಿಧಾನವು ಹಲ್ಲಿ ಓಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಕೇವಲ 2 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ . ಈ ಬಿಳಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕರ್ಪೂರ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಡೆಟಾಲ್, ನೀರು ಮತ್ತು ಕರ್ಪೂರ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಸ್ಪ್ರೇ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಎರಡನೇ ವಿಧಾನ
ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ 5 ರಿಂದ 6 ಎಸಳುಗಳು
150 ಮಿಲಿ ನೀರು
ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ದಪ್ಪ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಎರಡನ್ನೂ ರುಬ್ಬಿದ ನಂತರ, ಅವುಗಳ ರಸವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ. ಈಗ ಈ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಹಲ್ಲಿಗಳು ಕಾಣುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಕಿಟಕಿಗಳ ಬಳಿ, ಬಾಗಿಲುಗಳ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಂಧ್ರದ ಬಳಿ.
ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯು ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಅಸಹನೀಯವಾದ ಸಲ್ಫರ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಹಲ್ಲಿಗಳು ಕರ್ಪೂರದ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ . ಡೆಟಾಲ್ನ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ನಂಜುನಿರೋಧಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತವೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ, ಹಲ್ಲಿಗಳ ಆಗಮನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.