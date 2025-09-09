ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸತನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುವ ಯಾರಾದರೂ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
How to apply for Guinness World Records: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಲು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ‘ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ’ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೂಲಕ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿಯು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದೆ.
ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು?
ಹೊಸತನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುವ ಯಾರಾದರೂ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಮಾಡದ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ದಾಖಲೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ:
ಮೊದಲಿಗೆ, ನೀವು ಯಾವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ (www.guinnessworldrecords.com) (www.guinnessworldrecords.com)ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ‘Apply now’ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಈ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ 12-16 ವಾರಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗಿನ್ನೆಸ್ ತಂಡವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದರೆ, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದಾಖಲೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು?
ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ನಂತರ, ದಾಖಲೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ತಯಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿ. ಗಿನ್ನೆಸ್ನಿಂದ ನೀಡಲಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಯು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದರೆ, ಗಿನ್ನೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬಹುದು.
ದಾಖಲೆ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಹೇಗೆ?
ದಾಖಲೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾದಾಗ, ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿರಬೇಕು. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಗಿನ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಗಿನ್ನೆಸ್ ತಂಡವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅವರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು, ಮತ್ತು ನೀವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿ
ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವಲ್ಲ; ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ, ಗಿನ್ನೆಸ್ನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ದಾಖಲೆಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ!
ಗಮನಿಸಿ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.guinnessworldrecords.com ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.