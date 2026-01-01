ಮೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮರಿಯು, ಚಿಪ್ಪಿನ ಮೇಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಳದಿ ಲೋಳೆಯು ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ, ಗಾಳಿಯ ಚೀಲವು ಹೊರಬರುವ ಮುನ್ನ ಮೊದಲ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡಲು ಮೊಟ್ಟೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಜೀವ 21 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ, ನೀರು ಅಥವಾ ನೇರ ಗಾಳಿಯ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮರಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಚಮತ್ಕಾರ.
ಚಿಪ್ಪಿನ ಮೇಲಿರುವ 7,000 ರಂಧ್ರಗಳ ಗುಟ್ಟು
ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದ ಸುಮಾರು 7,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಂಧ್ರಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಹೊರಗಿನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮರಿ ಉಸಿರಾಡಲು ಇರುವ ಮೊದಲ ಕಿಟಕಿ.
ಆಮ್ಲಜನಕ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶೇಷ ಅಂಗಾಂಶ
ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಕೊರಿಯೊಅಲಾಂಟೊಯಿಕ್' (Chorioallantoic) ಎಂಬ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಿಶೇಷ ಪೊರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಚಿಪ್ಪಿನ ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಒಳಬರುವ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಈ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಮರಿಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮರಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಇದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ.
ತುರ್ತು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಗಾಳಿಯ ಚೀಲ
ಮೊಟ್ಟೆಯ ಅಗಲವಾದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ 'ಏರ್ ಸೆಲ್' (Air Cell) ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಗಾಳಿಯ ಚೀಲವಿರುತ್ತದೆ. ಮರಿ ಬೆಳೆದಂತೆಲ್ಲಾ ಅದರ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಆಗ ಈ ಚೀಲವು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯೊಡೆದು ಹೊರಬರುವ ಮುನ್ನ, ಮರಿ ತನ್ನ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಈ ಗಾಳಿಯ ಚೀಲವನ್ನು ಚುಚ್ಚಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ನಿಜವಾದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಹಳದಿ ಲೋಳೆ: ಮರಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರ
ಮೊಟ್ಟೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹಳದಿ ಲೋಳೆಯು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬು, ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಮರಿಯ ಮೆದುಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮರಿ ಬೆಳೆದಂತೆಲ್ಲಾ ಈ ಹಳದಿ ಲೋಳೆಯು ಅದರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಭಾಗ: ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೂರೈಕೆ
ಹಳದಿ ಲೋಳೆಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಬಿಳಿ ಭಾಗವು ಮರಿಯ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನೀರು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಒಂದು 'ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್' ರೀತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದರೂ ಒಳಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಭ್ರೂಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಇದು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಮರಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು (Waste) ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು 'ಅಲ್ಲಾಂಟೊಯಿಸ್' (Allantois) ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಚೀಲವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದಂತಹ ವಿಷಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಮರಿಯಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟು, ಮೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿನ ಪರಿಸರವು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.