ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪುರೋಹಿತರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜಬಲ್ಪುರದ ನೀರಜ್ ಪಂಡಿತ್ಜಿ, ನಿಗದಿತ ಸಂಬಳವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಿದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜೆಯ ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ದುಬೈ ಜೀವನದ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ಕಷ್ಟದ ಕಥೆ: ನಿಗದಿತ ಸಂಬಳವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಿದ ಪುರೋಹಿತ!
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ, ಕೈತುಂಬ ಸಂಬಳ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ, ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ… ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅನೇಕರ ಕನಸು ಇದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಎಲ್ಲರ ಬದುಕೂ ಹೀಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆಯೇ? ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಪುರೋಹಿತರೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನುಭವ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಅವರ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಥೆ ಈಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಯಾರು ಈ ದುಬೈ ಪುರೋಹಿತ?
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಜಬಲ್ಪುರ ಮೂಲದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನೀರಜ್ ಪಂಡಿತ್ಜಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪುರೋಹಿತರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದು ಅವರ ಕೆಲಸ.
ಆದರೆ, ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿತ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಕ್ಷಿಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವರ ಆದಾಯ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.
ಒಂದು ಪೂಜೆಗೆ ₹4,800ರಿಂದ ₹12,000ರವರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣೆ!
ನೀರಜ್ ಪಂಡಿತ್ಜಿ ತಮ್ಮ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 200 ಯುಎಇ ದಿರ್ಹಮ್ (ಸುಮಾರು ₹4,800), ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 500 ದಿರ್ಹಮ್ (ಸುಮಾರು ₹12,000) ದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊತ್ತ ನೋಡಲು ಉತ್ತಮವೆನಿಸಿದರೂ, ಇದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಖಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪೂಜೆಗಳು ಸಿಗದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು.
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರ ಆಯಿತು, ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತಾ?
ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಪಂಡಿತ್ಜಿ, ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರವೂ ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಾತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವವರ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ದುಬೈನಂತಹ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದರೂ, ನಿಗದಿತ ಆದಾಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಊಟ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.
ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದಲೇ ಜೀವನ ಸುಲಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಅನುಭವ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು
ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ನೀರಜ್ ಪಂಡಿತ್ಜಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಆಶಯ.
ಹಬ್ಬಗಳು ಜನರನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಹತ್ತಿರ ತರಬೇಕು. ವಿಭಿನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಜನರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಸ್ಪರ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶದ ಬದುಕು ಕಲಿಸುವ ಪಾಠವೇನು?
ನೀರಜ್ ಪಂಡಿತ್ಜಿ ಅವರ ಕಥೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬದುಕೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮೊದಲು ಉದ್ಯೋಗದ ಸ್ವರೂಪ, ಆದಾಯದ ಸ್ಥಿರತೆ, ವಸತಿ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಹಣ ಗಳಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯೂ ಮುಖ್ಯ. ದುಬೈ ಪುರೋಹಿತರ ಈ ಅನುಭವ ಅದನ್ನೇ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.