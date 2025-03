DIY Holi Colours: ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಣ್ಣ ಬೇಡ., ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮೂರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬಣ್ಣ ತಯಾರಿಸಿ!

Read Full Article

: ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಬಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತರಾವರಿ ಬಣ್ಣ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಸ್ಕಿನ್‌ಗೆ ಡೇಂಜರ್ ಆಗಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗ ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲು ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಣ್ಣ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಾನಿ. ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬಣ್ಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಲರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಚೀಪ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲರ್ (ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಗುಲಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ) ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೋಳಿ ಆಡೋಕೆ ಈ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ.

ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಲರ್ ಮಾಡಿ (DIY organic Holi gulal)

ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ bankebihariji_fanclub ಅನ್ನೋ ಪೇಜ್​ನಲ್ಲಿ DIY ಹೋಳಿ ಕಲರ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ತರಹದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಕನ್ಹಾನ ಜೊತೆ ಹೋಳಿ ಆಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಮನೆಯವರಿಗೆ, ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಗುಲಾಲ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೋಂಮೇಡ್ ಕಲರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಮಡದಿಯ ಮನ ಗೆಲ್ಲಲು ಈ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ!

ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಗುಲಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ (How to prepare Holi colors without chemicals)

ನೀವು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಗುಲಾಲ್ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಬೀಟ್ರೂಟ್​ನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ, ಕಲರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಕುದಿಸಿ. ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಸ ಹಾಕಿ. ವಾಸನೆಗೆ ಗುಲಾಬಿ ನೀರು ಅಥವಾ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ ಕೂಡ ಹಾಕಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಜರಡಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ. ಬಣ್ಣ ರೆಡಿ!

ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ (Green Holi color using spinach)

ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು.

ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಬ್ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಪಾಲಕ್ ಕಲರ್ ನೀರಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ, ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಗುಲಾಬಿ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ.

ಪೌಡರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನುಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿ ಜರಡಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಯೆಲ್ಲೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಲರ್ (DIY yellow Holi gulal with turmeric)

ಇದನ್ನೂ ಓದು: ಮಾರ್ಚ್ 16ಕ್ಕೆ ಕೇತು ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲು, ಈ 2 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ , ಲಾಟರಿ

ಹೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚೋದು ತುಂಬಾ ಶುಭ ಅಂತಾರೆ.

ಲಡ್ಡು ಗೋಪಾಲ್ ಜೊತೆ ಹೋಳಿ ಆಡೋಕೆ ಅರಿಶಿನದಿಂದ ಬಣ್ಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ ಎರಡು ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ ನೀರನ್ನ ಸೋಸಿ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಗುಲಾಬಿ ನೀರು ಅಥವಾ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ಇದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಜರಡಿ ಹಿಡಿದು ಈ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ಹೋಳಿಗೆ ಬಳಸಿ.

Latest Videos