ಮುಂಬೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ 12th Fail ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮನೋಜ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ವಿನಯ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿತು.
ಮುಂಬೈ(ನ.13): ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಣಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಟಗಾರರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ? ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. '12th Fail' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪರಿಚಿತರಾದ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಹೀರೋ, ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮನೋಜ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ, ಐಆರ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮುಂಬೈ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್, ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಟಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಕ್ರೀಡೆಯ ಹೊರಗಿನ ಹೀರೋನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ
ಮುಂಬೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (MCA) ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆಯ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಅನುಭವದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿತ್ತು. ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಎದುರಾಗುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ದಾಟಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮನೋಜ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ MCA ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಿಂಕ್ಯ ನಾಯಕ್, "ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಸಂವಾದವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೆವು. ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಋತುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ MCA ಕೆಲವು ಕ್ರೀಡೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. "ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ದಾಟಬೇಕು ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅಮೂಲ್ಯ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಮನೋಜ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇಡಂ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು. ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಆಟಗಾರರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು. ಮನೋಜ್ ಸರ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಮುಂಬೈ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಅಜಿಂಕ್ಯ ನಾಯಕ್ ಹೇಳಿದರು.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲೇ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಮನೋಜ್ ಶರ್ಮಾ
ಮನೋಜ್ ಶರ್ಮಾ ಸದ್ಯ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ (ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಶರ್ಮಾ ಮುಂಬೈ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೋಜ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಜೀವನಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ '12th Fail' ಸಿನಿಮಾ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಕಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಛಲ ಬಿಡದೆ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗುವ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಅದೇ ಜೀವನಾನುಭವವನ್ನು ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶಸ್ಸು ಬಂದಾಗಲೂ ವಿನಯದಿಂದ ಇರಬೇಕು: ಮನೋಜ್ ಶರ್ಮಾ ಕಿವಿಮಾತು
ಸಂವಾದದ ವೇಳೆ ಮನೋಜ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ ಬಳಿಕವೂ ವಿನಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅನಗತ್ಯ ವಿಚಾರಗಳತ್ತ ಹರಿಯಲು ಬಿಡಬಾರದು ಎಂಬ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನೀಡಿದರು.
ಮುಂಬೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮುಶೀರ್ ಖಾನ್ ಸಂತಸ
"ನಮಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಮಜಾದಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ '12th Fail' ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಮನೋಜ್ ಸರ್ ಅವರಿಂದಲೇ ಅವರ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿನಯದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು" ಎಂದು ಮುಶೀರ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದರು.
'ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ತ್ಯಾಗ ಬೇಕು, ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಉರಿಯಬೇಕು'
ಮನೋಜ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಮಾತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಶರ್ಮಾ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಯೂ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಮುಶೀರ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇಡಂ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ತ್ಯಾಗ ಮಾಡದೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುರಿ ತಲುಪಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಮುಶೀರ್ ಖಾನ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು, ತಾಳ್ಮೆ, ವಿನಯ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ವಾಂಖೆಡೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂವಾದವು ಮುಂಬೈ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಾಚೆಗಿನ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ.