kitchen tips : ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕುಕ್ಕರ್ ಸೀಟಿಯಿಂದ್ಲೂ ನೀರು ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಡ. ಕೆಲವು ಸರಳ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬಹುದು.
ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸೀಟಿಯ ಸುತ್ತ ನೀರು ಹೊರ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೀಟಿ ಹೊಡೆದಾಗ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಒಳಗಿರುವ ಆಹಾರ ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಗಲೀಜಾಗುತ್ತೆ. ಕುಕ್ಕರ್ ಹೀಗೆ ನೀರು ಹೊರ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಬದಲಿಸುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ್ರು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಂ ಕುಕ್ಕರ್ ದೋಷ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ಕಾರಣವಿದೆ.
ಮೊದಲು ಕುಕ್ಕರ್ನ ರಬ್ಬರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಕುಕ್ಕರ್ನ ಮುಚ್ಚಳದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೀಲ್ ಆಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಕುಕ್ಕರ್ ನಡುವೆ ಗಾಳಿಯಾಡದಂತೆ ಸೀಲ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀರು ಮತ್ತು ಹಬೆ ಹೊರಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ನಿರಂತರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ರಬ್ಬರ್ ಸಡಿಲವಾಗಬಹುದು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ನೀರು ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ರಬ್ಬರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು, ಕಟ್ ಅಥವಾ ಹಾನಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಮಾದರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಸರಿಯಾದ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು.
ರಬ್ಬರ್ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿರುವ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಬ್ಬರ್ ಹಾಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೊರಬಂದ ಆಹಾರದ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು ಅಥವಾ ಕೊಳೆ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮುಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಸೀಲ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೀರು ಅಥವಾ ಹಬೆ ಹೊರಬರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ರಬ್ಬರ್ ತೆಗೆದು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಸೋಪಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಅಥವಾ ಕುಕ್ಕರ್ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ. ರಬ್ಬರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರದ ಕಣಗಳು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ.
ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ
ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ನೀರು ಹೊರಬರಲು ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕುವುದೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಕುಕ್ಕರ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ತುಂಬಿದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರೆಶರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಜಾಗವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಭರ್ತಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಬೇಳೆ, ಅಕ್ಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇಯುವಾಗ ಉಬ್ಬುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಡಿ. ಆಹಾರ ಬೇಯುವಾಗ ಹಿಗ್ಗಲು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಬಿಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಕುಕ್ಕರ್ನ ಮುಚ್ಚಳ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿ
ಕುಕ್ಕರ್ನ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚದಿದ್ದರೂ ಸೀಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಡುಗೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಮುಚ್ಚಳ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಲಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಮುಚ್ಚಳ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ ತನ್ನ ಜಾಗದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಮೊದಲು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕುಕ್ಕರ್ನ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನ ಕೊಡಿ
ಕುಕ್ಕರ್ನ ಮುಚ್ಚಳ, ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಶರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಭಾಗವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೊರಬರುವ ಆಹಾರದ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಪ್ರೆಶರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿರಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಮುಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಪ್ರೆಶರ್ ರಿಲೀಸ್ ವಾಲ್ವ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಕೊಳೆ ಅಥವಾ ಆಹಾರದ ಕಣಗಳು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಕಂಪನಿಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ.
ಕುಕ್ಕರ್ ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೆ ಬಳಸಬೇಡಿ
ಕುಕ್ಕರ್ನ ರಬ್ಬರ್ ಪದೇಪದೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮುಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಶರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದರಿಂದ ಹಾಳಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಹಾಳಾದ ಭಾಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ.