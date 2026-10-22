Shoe Washing Tips: ಬಿಳಿ ಶೂಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬ್ರಷ್, ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತೊಳೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ವಾಶಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಗೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.
ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲೇ ಶೂಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ
ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ಶೂಗಳ ಮೇಲೆ ಧೂಳು, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕೊಳೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಶೂಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಬಟ್ಟೆಯ ಶೂಗಳನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಬಹುದು. ಶೂಗಳು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತೊಳೆಯುವ ಮೊದಲು ಲೇಬಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು, ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಒಣಗಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬ್ರಷ್, ಸೋಪ್ ಅಥವಾ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಣ್ಣ ಮಸುಕಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಶಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಶೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವ ಮೊದಲು ಶೂಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಶೂಗಳನ್ನು ಮಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳ ಲೇಬಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಓದಿ. ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್, ಹತ್ತಿ, ನೈಲಾನ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಕೆಲವು ಶೂಗಳನ್ನು ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಚರ್ಮದ ಶೂಗಳು, ಸ್ಯೂಡ್ ಶೂಗಳು ಹಾಗೂ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಶೂಗಳನ್ನು ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಬಾರದು. ತೊಳೆಯುವ ಮೊದಲು ಶೂಗಳ ಲೇಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ಸೋಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿಡಿ.
ಶೂಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಧೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ
ಮೃದುವಾದ ಬ್ರಷ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಶೂಗಳ ಅಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಧೂಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ನಂತರ ಶೂಗಳನ್ನು ಮೆಶ್ ಲಾಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಬ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಳೆಯ ದಿಂಬಿನ ಕವರ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಶೂಗಳು ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಬಡಿಯುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಟವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು.
ಶೂಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ
ತೊಳೆದ ಬಳಿಕ ಶೂಗಳನ್ನು ಮಷಿನ್ನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಶೂಗಳ ಆಕಾರ ಕಾಪಾಡಲು ಅವುಗಳ ಒಳಗೆ ಪೇಪರ್ ಟವೆಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಡಬಹುದು. ಡ್ರೈಯರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖ ಅಥವಾ ನೇರ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಶೂಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರವೇ ಇನ್ಸೋಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿ.
ಶೂಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು?
ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಸುಮಾರು 45 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಲು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಲು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಶೂಗಳ ಲೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಿ.