ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿಯ ರೈತ 20 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 15 ಟನ್ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆದು ವರ್ಷದ 12 ತಿಂಗಳೂ ನಿರಂತರ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ವರ್ಷದ 12 ತಿಂಗಳೂ ನಿರಂತರ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತ ಸಹೋದರರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡಸ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಆನಂದ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಇರ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹೋದರ ಮಹೇಶ್ ಇರ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೇವಲ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು, ಬಾಳೆ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆದು ಮಾದರಿ ಕೃಷಿಕರೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
20 ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ 15 ಟನ್ ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ!
ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 20 ಗುಂಟೆ (ಅರ್ಧ ಎಕರೆ) ಪ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ **'ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಬೆಳ್ಳಿ'** ತಳಿಯ ಗ್ರೀನ್ ಸೌತೆಕಾಯಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯ ಈ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 40 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೊಯ್ಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 10 ಟನ್ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನು 5 ರಿಂದ 6 ಟನ್ ಇಳುವರಿ ಬರಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 15 ಟನ್ ಇಳುವರಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
30 ಪೈಸೆ ಪೇಪರ್ ಕಪ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಮಾಲ್!
ಕಬ್ಬು ಕಟಾವಿನ ನಂತರ ಅದರ ರೌದಿಯನ್ನು ರೋಟವೇಟರ್ ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಮಲ್ಚಿ ಮಾಡಿ, ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಅಳವಡಿಸಿ, 1 ಫುಟ್ ಜಿಗ್-ಜಾಗ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ನಿಂದ ಬರುವ ಕಾವು ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಸಿಗಳು ಸುಟ್ಟುಹೋಗದಂತೆ ಹಾಗೂ ಗಾಳಿಗೆ ಮುರಿಯದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಟೀ ಪೇಪರ್ ಕಪ್ಗಳನ್ನು ಸಸಿಗಳ ಮೇಲಿಡುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೊಣಗಳ ಬಾಧೆ ತಡೆಯಲು ಮೋಹಕ ಬಲೆ (ಫೆರಮೋನ್ ಟ್ರಾಪ್) ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ವರ್ಷದ 12 ತಿಂಗಳೂ ನಿರಂತರ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ!
ಇವರು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಪೂರ್ತಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯದೆ, 20 ಗುಂಟೆಯ ಹಂತ ಹಂತದ (ಬ್ಯಾಚ್) ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಷದ 12 ತಿಂಗಳೂ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು 250 ರಿಂದ 300 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಒಂದೇ ಸೈಜ್ಗೆ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, 20 ಕೆಜಿ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೌತೆಕಾಯಿಗೆ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆಯಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಮಂಗಳೂರು, ಕೊಂಕಣ ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಲಾಡ್ಗಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹18 ರಿಂದ ₹32 ರವರೆಗೆ ಧಾರಣೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಸಾಧಕರ ಸಲಹೆ!
ಕಡಿಮೆ ಜಮೀನಿರುವ ರೈತರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರುವ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಅಥವಾ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆದಾಯ ತರುವ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಆನಂದ್ ಇರ್ಲಿ ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.