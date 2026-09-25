ಬೆಂಗಳೂರಿನ 22 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ವೇಳೆ ತಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಗಾಗಿ ‘ಫೇಕ್ ಫ್ಲಾಟ್‌ಮೇಟ್’ ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ. ಉಚಿತ ರೂಮ್, ಊಟದ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಎಂಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಸಂಬಂಧಿಕರ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ‘ಫೇಕ್ ರೂಮ್‌ಮೇಟ್’!

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುವ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಂಡುಕೊಂಡ ವಿಚಿತ್ರ ಉಪಾಯವೊಂದು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 22 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ ರೆಡ್ಡಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಿಗಾಗಿ ‘ಫೇಕ್ ಫ್ಲಾಟ್‌ಮೇಟ್’ ಬೇಕೆಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಎಂಬುದು ಯುವತಿಯ ಚಿಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬಂದಾಗ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ರೂಮ್‌ಮೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ.

ರೂಮ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಊಟವೂ ಫ್ರೀ!

ಯುವತಿಯ ಆಫರ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬರುವ ಫ್ಲಾಟ್‌ಮೇಟ್‌ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೂಮ್, ಉಚಿತ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹಾಗೂ ಊಟ-ತಿಂಡಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಕೆಲಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಹಜವಾಗಿ ರೂಮ್‌ಮೇಟ್‌ಗಳಂತೆ ವರ್ತಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಷರತ್ತು.

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ಅಂದರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆಕೆಲಸ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಮೂಡಿಸುವುದೇ ಈ ‘ಆಕ್ಟಿಂಗ್’ನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ!

ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಎಂ!

ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಆಫರ್‌ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದೆ. ಯುವತಿಯೇ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್‌ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಜೋಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೇವಲ ಕುತೂಹಲದಿಂದಲೂ ಕೆಲವರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಈ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಫೇಕ್ ಫ್ಲಾಟ್‌ಮೇಟ್’ ಪ್ಲಾನ್‌ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚರ್ಚೆ

ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ, ಈ ವಿಚಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧಿಕರ ‘ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಪ್ರಶ್ನೆ’ಗಳ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೂ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಕೆಲವು ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಈ ನಡುವೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರ ಗುರುತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ರೆಡ್ಡಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದು, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.