ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಹಲವರಿಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಇದೀಗ ನಕಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಹಲವರಿಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೃಹಿಣಿಯರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಯುವಜನರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಇದೀಗ ನಕಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಗರಬತ್ತಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ತಯಾರಿಕೆ, ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಬರಹ ನಕಲು ಮಾಡುವುದು, ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ನಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹20,000ರಿಂದ ₹30,000ದವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಇಂತಹ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಮೊದಲು ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಶುರು; ಇದೇ ವಂಚಕರ ತಂತ್ರ!
ಈ ವಂಚನೆಯ ಜಾಲವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ, ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂಬ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಲು ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ, ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ, ತರಬೇತಿ ಶುಲ್ಕ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕರು ಅನುಮಾನಿಸದೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿದಾರರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಹಣವೂ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ವಂಚನೆ; 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ?
ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ನೀಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಗರಬತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಂದ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಕಲಿ ಗೃಹಾಧಾರಿತ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಆರೋಪಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಹೊಸಕೋಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸದ ಆಸೆಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.
ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಿಜವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಅಂದಾಜಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ದೂರು ನೀಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಣ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಯ ಅಥವಾ ಮುಜುಗರದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವರು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪೊಲೀಸರ ಗಮನಕ್ಕೂ ತರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಹಿಳೆಯರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳೇ ವಂಚಕರ ಟಾರ್ಗೆಟ್
ಈ ವಂಚಕರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಬಯಸುವವರನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು, ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಯುವಜನರು ಇಂತಹ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಬೇಗ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವರದಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಸಂತ್ರಸ್ತರೊಬ್ಬರು, ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯುವ ಕೆಲಸದ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪಾವತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ತಾವು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸದ ಆಫರ್ ಬಂದರೆ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ
ನಕಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ.
- ಮುಂಗಡ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಡಿ: ಕೆಲಸ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ನೋಂದಣಿ, ತರಬೇತಿ ಅಥವಾ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೇಳಿದರೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ.
- ಕಂಪನಿಯ ವಿವರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ವಿಳಾಸ, ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
- ಅತಿಯಾದ ಸಂಬಳದ ಭರವಸೆಗೆ ಮರುಳಾಗಬೇಡಿ: ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದ ಸರಳ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಆದಾಯದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರೆ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
- ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ: ಪರಿಶೀಲಿಸದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಹಿತಿ, ಒಟಿಪಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ.
- ವಂಚನೆ ನಡೆದರೆ ದೂರು ನೀಡಿ: ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1930ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ವರದಿ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ.