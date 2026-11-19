ವಿಜಯನಗರದ ಸತ್ತೂರು ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಓಡಿಹೋಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಮಾರಾಮಾರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಯುವತಿಯ ಕಡೆಯವರ ಹಲ್ಲೆಯಿಂದ ಯುವಕನ ಕುಟುಂಬದ ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯನಗರ/ದಾಣಗೆರೆ (ನ.19): ಯುವಕ-ಯುವತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಮಾರಾಮಾರಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸತ್ತೂರು ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಯುವತಿಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಯುವಕನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯುವತಿಯ ಕಡೆಯ ನೂರಾರು ಜನರು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಯುವಕನ ಕುಟುಂಬದ ಆರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೈಕಿ ಮೂವರು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಮಾಪತಿ(45), ಚನ್ನಪ್ಪ (40), ಪ್ರಶಾಂತ್(23) ಎಂಬುವವರಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಮಾರಾಮಾರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು ಪ್ರೇಮ ಕಹಾನಿ
ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ಯುವಕ-ಯುವತಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವುದೇ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 25 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಬಸವರಾಜ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದವನು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸತ್ತೂರು ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು. ಇನ್ನು ಅದೇ ಊರಿನ ಯಾದವ ಸಮಾಜದ ಯುವತಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ. ಇಬ್ಬರು ನಡುವೆ ಪರಿಚಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಮದುವೆಯಾಗಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯುವತಿಯ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಬಳಿಕ ಮದುವೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಯುವತಿ ಮನೆಯವರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೋ, ಜೋಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಯೇ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೇ ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.
ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲು
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರು ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರುವಂತಾಗಿದೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕ, ಯಾದವ ಸಮುದಾಯದ ಯುವತಿ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಮಾರಾಮಾರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕ ಬಸವರಾಜನ ಜೊತೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಓಡಿಹೋಗಿರುವ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕುದ್ದು ಹೋಗಿರುವ ಯುವತಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಏಕಾಏಕಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಯುವಕ ಬಸವರಾಜ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ನುಗ್ಗಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಬಸವರಾಜ ಮನೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಬಸವರಾಜ ಐಶ್ವರ್ಯ ಓಡಿಹೋಗಲು ಯುವಕನ ಮನೆಯವರ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದಲೇ ಎಂದು ಯುವತಿಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಓಡಿಹೋದ ವಿಚಾರ ನಮಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಯುವಕನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಮಾತಿದು. ಯುವಕ-ಯುವತಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಪೋಷಕರ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾಗಿ ನರಳುವಂತಾಗಿದೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಯುವಕನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಯುವಕನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರಸೀಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಜಾತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಪ್ರೇಮ ಕಹಾನಿ:
ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಯುವಕನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಯುವತಿಯ ಕುಟುಂಬದ ನೂರಾರು ಜನರು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಆರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವೀಗ ಜಾತಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ನಾಯಕರ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಎನ್ಎಚ್ ಹಾಲೇಶ್ ನಾಯಕ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೇಟಿ ಬಳಿಕ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಯುವಕ-ಯುವತಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಯುವತಿಯ ಮನೆಯವರು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರಿಂದ ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯುವಕನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಲಿತರು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.