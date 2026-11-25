ಮಂಡ್ಯ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 12 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಶಾಸಕ ಪಿ. ರವಿಕುಮಾರ್ ರೂಪುರೇಷೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್, ಚಿತ್ರಮಂದಿರ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮುಂತಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನಾಮಫಲಕ ತೆಗೆಸಿದ ಘಟನೆ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಮಂಡ್ಯ: ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪಂಪ್ಹೌಸ್ನ 12 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಶಾಸಕ ಪಿ. ರವಿಕುಮಾರ್ಅವರು ಸಚಿವ ಎನ್. ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸಚಿವರ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಶಾಸಕ ಪಿ.ರವಿ
ನಗರದ ಜಿಪಂ ಕಚೇರಿಯ ಕಾವೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಪ್ರಗತಿಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟರು. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಶೇ.25ರಷ್ಟು, ನಗರಸಭೆ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಂತಸ್ತಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಫುಡ್ಕೋರ್ಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳು, ಈಜುಕೊಳ, ಮಲ್ಟಿಜಿಮ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಕಚೇರಿಗಳು, ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಶಾಸಕರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಯೋಜನೆಯ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಚಿವರ ಮುಂದೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ಮಂಡ್ಯ ನಗರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತೆ ನೂತನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಚಿಂತನೆಗೆ ಸಚಿವರ ಗಮನಸೆಳೆಯಲಾಯಿತು.
ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಎನ್.ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಬಿಡದಿಯ 12 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮುಂದಾದರೂ, ವಿವಿಧ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಿರೋಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ರೆನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಯಿತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಇಂತಹ ಮಹತ್ವದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಾಗ ಮೊದಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಜನರ ಸಹಮತದೊಂದಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಾಮಫಲಕ ತೆಗೆಸಿದ ಶಾಸಕ ಉದಯ್!
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಇಡಲಾಗಿದ್ದ ಸಂಸದ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ಮದ್ದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆ.ಎಂ.ಉದಯ್ ಅವರು ತೆಗೆಸಿದ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯುವ ಜಿಪಂ ಕಚೇರಿಯ ಕಾವೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದಂತೆ ಸಚಿವರು, ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕೆ.ಎಂ. ಉದಯ್ ಅವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನಾಮಫಲಕ ಇಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಇವರೇನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹೇಳಿ ತೆಗೆಸಿದರು. ಇದರ ವೀಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.