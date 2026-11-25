ಅಡಗೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1986-1996ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ ಮತ್ತು ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಸೇರಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ, ಹಳೆಯ ಶಾಲಾ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು.
ಹಾಸನ: ಅಡಗೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 1986ರಿಂದ 1996ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ ಹಾಗೂ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಅಗಲಿದ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ಮೌನಾಚರಣೆ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ನೆಚ್ಚಿನ ಗುರುಗಳನ್ನು ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ನಾಡಗೀತೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಗತದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಗಲಿದ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ಮೌನಾಚರಣೆ ಮೂಲಕ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ದೈವಾಧೀನರಾದ ಗುರುಗಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಅಗಲಿದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಾಲಾ ದಿನಗಳ ಸವಿನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗುರುವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಗುರುಗಳೂ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಪದ್ಮಿನಿ, ಸರಸ್ವತಿ, ಯಶೋಧ, ಎಲಿಜಬತ್ ರಂಜಿನಿ, ರಾಮಚಂದ್ರ, ನಾಗರಾಜ ಹಾಗೂ ದಿನೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ, ಉಮಾ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸುಂದರೇಶ್, ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ, ಲಿಂಗಪ್ಪ, ಶಶಿಧರ್, ಪರಮೇಶ್, ಲಲಿತಾ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಆನಂದ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗುರುವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಧನೆ
ಅಡಗೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಕೇವಲ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಊರಿನ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಜ್ಞಾನದ ದೇಗುಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂದು ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ದುಬಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂದು ಸಾಧಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವುದು ಶಾಲೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿ ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕರನ್ನು ರೂಪಿಸಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಡಗೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಶಾಲೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ನೀಡುತ್ತಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧಕರನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.
35 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸ್ನೇಹ ಬಾಂಧವ್ಯ
ವಿವಿಧ ಊರುಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಗೆಳೆಯರು ಮತ್ತು ಗೆಳತಿಯರು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು. ಶಾಲಾ ಜೀವನದ ನೆನಪುಗಳು, ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. 35 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸ್ನೇಹ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೆಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ ಎಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು.
ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಪ್ರದೀಪ್, ನಟೇಶ್ ಹಾಗೂ ಕನಕಮಾಲಾ ಅವರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಗೆಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಗೆಳತಿಯರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದರು.