ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹40 ಸಾವಿರ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8ರವರೆಗೆ ಐದಾರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವರು ಭಾನುವಾರ, ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ 8ರ ನಂತರ ಕೆಲಸದ ಕರೆಗಳ ಕಿರಿಕಿರಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ₹30 ಸಾವಿರ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಗೆ ₹40 ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ! ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಡಿಮೆ, ಕೆಲಸದ ಸಮಯವೂ ಫಿಕ್ಸ್!
ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಜನರ ಉದ್ಯೋಗದ ಕನಸು ನನಸಾಗಿಸುವ ನಗರ. ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಗಳಿರುವ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸ ಪಡೆಯಲು ಯುವಕರು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಓದುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಾಸ್ತವವೇ ಬೇರೆ. ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸಗಾರ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯದ ವಿಚಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸಂಬಳ ಕೇಳಿದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಬಹುದು.
ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹40 ಸಾವಿರ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸಗಾರ್ತಿ!
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ ಹಾಗೂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ್ ಉನಿಯಾಲ್ ಅವರು ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹40,000 ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಅವರ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಫೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಜಾಹೀರಾತು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಕೆಲವು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆರಂಭಿಕ ಸಂಬಳ ಕೇವಲ ₹30,000 ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8ರವರೆಗೆ ಕೆಲಸ, ಮಧ್ಯೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ!
ಈ ಮಹಿಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಐದರಿಂದ ಆರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು-ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದು, ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಸಂಬಳ ಕಡಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾರ್ಕೆಟರ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಕೆಲಸದ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳ ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಲ್ಲ!
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವುದು ಕೆಲಸದ ಸಮಯದ ನಂತರದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಯಾರೂ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾನುವಾರ ಅಥವಾ ರಜೆಯ ದಿನದಲ್ಲೂ ತುರ್ತು ಕೆಲಸದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿ ಸಮಯ ಮುಗಿದರೂ ಕೆಲಸದ ಕರೆಗಳು, ಸಂದೇಶಗಳು, ಗಡುವುಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
₹30 ಸಾವಿರ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು ಕಷ್ಟವೇ?
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಆಹಾರ, ಪ್ರಯಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ₹30,000ದಿಂದ ₹40,000 ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಹೊಸ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಹಣ ಉಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಕಾರ್ತಿಕೇಯ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಹಲವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸಗಾರ್ತಿಗೆ ಆದಾಯದ ಹಲವು ಮೂಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಉಳಿದ ಮನೆಗಳ ಕೆಲಸದಿಂದ ಆದಾಯ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಘಟನೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪಡೆದರೂ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ದುಡಿಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏಕೆ? ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೆಲಸದ ಸಮಯ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವ ಇರಬೇಕಲ್ಲವೇ?