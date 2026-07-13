ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮರೆತು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊರಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಳಗೆ ಹೊಸ ನಗರವನ್ನು ಸುತ್ತಾಡುವ ಅನುಭವ ಈಗ ವಂದೇ ಭಾರತ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರುದಿಂದ ವಂದೇ ಭಾರತ್ನಲ್ಲಿ 5 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ತಲುಪಬಹುದಾದ 7 ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವಾರಾಂತ್ಯ ಎಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಟೋಲ್ಗೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ವಾಹನಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನಗಳು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಪಾಹಾರ ಮುಗಿಸಿ ರೈಲು ಹತ್ತಿದರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಟ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು.
ದುಬಾರಿ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ ಅಥವಾ ವಾರಗಳ ಮುಂಚಿತ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲದೇ, ಕೇವಲ ಒಂದು ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಭಾರತದ ವೇಗದ ರೈಲು ಜಾಲದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರುದಿಂದ ವಂದೇ ಭಾರತ್ನಲ್ಲಿ 5 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ತಲುಪಬಹುದಾದ 7 ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು
1. ಮೈಸೂರು – ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮೀಪದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ವೀಕೆಂಡ್ ತಾಣ. ಭವ್ಯ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ, ಬೃಂದಾವನ ಉದ್ಯಾನ, ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ, ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾದ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಜಮನೆತನದ ನಗರವನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು.
2. ದಾವಣಗೆರೆ – ಸುಮಾರು 3.5 ಗಂಟೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಎಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿನ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಸರೋವರಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣವೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗದ್ದಲದಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
3. ಸೇಲಂ (ಯೇರ್ಕಾಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ) – ಸುಮಾರು 3.5 ಗಂಟೆ
ಸೇಲಂ ಮೂಲಕ ಯೇರ್ಕಾಡ್ ಗಿರಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದು. ಮಂಜಿನಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳು, ದೋಣಿ ವಿಹಾರ, ತಂಪಾದ ಹವಾಮಾನ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
4. ಕಟ್ಪಾಡಿ – ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆ
ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕೇವಲ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ಕಟ್ಪಾಡಿ, ಉತ್ತರ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪಾರಂಪರಿಕ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಂತ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವಾಗಿದೆ. ಜನಸಂದಣಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳ.
5. ಚೆನ್ನೈ – ಸುಮಾರು 4.5 ಗಂಟೆ
ಐದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಚೆನ್ನೈ ತಲುಪಬಹುದು. ಮರೀನಾ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು, ಕಪಾಲೀಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ದರ್ಶನ, ಟಿ.ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮಹಾಬಲಿಪುರಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇತಿಹಾಸ, ಸಮುದ್ರ ತೀರ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
6. ಕೊಯಮತ್ತೂರು – ಸುಮಾರು 4.5 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆ
ಆಧುನಿಕ ನಗರ ಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ಆದಿಯೋಗಿ ಶಿವ ಪ್ರತಿಮೆ, ಮರುದಮಲೈ ದೇವಾಲಯದಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಾಣಗಳನ್ನು ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನೀಲಗಿರಿ ಹಾಗೂ ಊಟಿಗೆ ತೆರಳುವವರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
7. ಕರ್ನೂಲ್ – ಸುಮಾರು 4.5 ಗಂಟೆ
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕರ್ನೂಲ್ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಆಲಂಪುರದ ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಜೋಗುಳಾಂಬ ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳ.
ವಾರಾಂತ್ಯದ ಟ್ರಿಪ್ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳು ವೇಗದ ಜೊತೆಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಬದಲು, ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಗರವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ, ಕಡಿಮೆ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ – ಇದೇ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ನ ವಿಶೇಷತೆ.