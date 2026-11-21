ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಕೃಷಿಯಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕೋಲಾರದ ಗಗನ್ಉದಾಹರಣೆ. ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು, ಕೃಷಿಯನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಕೃಷಿಯಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕೋಲಾರದ ಗಗನ್ ಅವರೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ತಮ್ಮ 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು, ಕೃಷಿಯನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಟನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ಕೊಯ್ಲು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಇದೆ.
10 ಎಕರೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣು
ಗಗನ್ ಅವರು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೀಬೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏಳು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೂ ಮೂರು ಎಕರೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಟ್ಟು 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸೀಬೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತೈವಾನ್ ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್, ಗೋಲ್ಡ್, ರೆಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಹಾಗೂ ತೈವಾನ್ ವೈಟ್ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ತಳಿಯ ಸೀಬೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ತಳಿಗಳಿವೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ 2ರಿಂದ 3 ಟನ್ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಕೊಯ್ಲು
ಗಗನ್ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ಕೊಯ್ಲು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ವಿಶೇಷ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೋಟದ ಎಲ್ಲಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಎರಡು ಎಕರೆಗಳಂತೆ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಭಾಗದ ಕೊಯ್ಲು ಮುಗಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ
ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ರೈತರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ತಳಿಯ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ 140ರಿಂದ 150 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ತಲುಪಿತ್ತು. ರೆಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ತಳಿಯ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು 80ರಿಂದ 90 ರೂಪಾಯಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗಗನ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಕವರ್
ಸೀಬೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡಲು ಗಗನ್ ಅವರು ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಯಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯಿಗೂ ಪೇಪರ್ ಕವರ್ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕವರ್ನಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಆಗುವ ಹಾನಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಾಟ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಾಹ್ಯ ಹಾನಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಗಾಳಿಯ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 30ರಿಂದ 40 ಟನ್ ಇಳುವರಿ
ಗಗನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೀಬೆ ಗಿಡದ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇಳುವರಿ ದೊರೆತರೂ, ಗಿಡ ಬೆಳೆದಂತೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲ ವರ್ಷ: ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ.
ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಿಂದ: ಇಳುವರಿ ಆರಂಭ.
ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಗಿಡಗಳು: ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ.
ದೊಡ್ಡ ಗಿಡಗಳು: ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 40ರಿಂದ 50 ಟನ್ವರೆಗೆ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ.
ಒಂದು ಗಿಡದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 50ರಿಂದ 60 ಕೆಜಿ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಗಗನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 21 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ವಹಿವಾಟು
ಸೀಬೆ ಕೃಷಿಯ ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರುವ ಗಗನ್, ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 30 ಟನ್ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಕೆಜಿಗೆ ಸರಾಸರಿ 70 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸುಮಾರು 21 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಳುವರಿ 50 ಟನ್ ತಲುಪಿದರೆ ಆದಾಯ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ, ಔಷಧ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೆಚ್ಚ, ಹಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕುವ ಕವರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಹಣ್ಣಿಗೆ ಕವರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸೀಬೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಅನುಭವ.
ರೈತರಿಗೆ ಸೀಬೆ ಗಿಡಗಳನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಗಗನ್ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನರ್ಸರಿಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾತೃಗಿಡಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋನಲ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ಈಗ ತಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲೇ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಯಚೂರು, ಕಲಬುರಗಿ, ಹಾವೇರಿ, ಹಾಸನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರೈತರಿಗೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಗೋಲ್ಡ್, ರೆಡ್ ಡೈಮಂಡ್, ತೈವಾನ್ ವೈಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತಳಿಗಳ ಸಸಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ರೆಡ್ ಕಿಂಗ್ ತಳಿಯನ್ನೂ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ.