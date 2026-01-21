ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಖನನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪರೂಪದ ನಾಗಶಿಲೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಡೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿರುವ ಹಾವಿನ ಕೆತ್ತನೆಯುಳ್ಳ ಈ ಹಸಿರು ಶಿಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಸುಟ್ಟ ಮಣ್ಣಿನ ಬಿಲ್ಲೆಯೂ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಇದು ಲಕ್ಕುಂಡಿಯ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯದ ವೇಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪರೂಪದ ನಾಗಶಿಲೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪುರಾತತ್ವ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ನಾಗಮಣಿ ಇರುವ ನಾಗರ ಕಲ್ಲೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು, ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ನಾಗರ ಹಾವಿನ ಚಿತ್ರವಿರುವ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಶಿಲೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಉತ್ಖನನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಹೆಡೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿರುವ ನಾಗರ ಶಿಲೆ
ಉತ್ಖನನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಈ ಶಿಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಡೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿರುವ ನಾಗರ ಹಾವಿನ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕೆತ್ತನೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಶಿಲ್ಪವು ನೈಜವಾಗಿ ಜೀವಂತ ನಾಗರ ಹಾವಿನ ರೂಪವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಿದ್ದು, ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಗಶಿಲೆ ಯಾವ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ.
ಎರಡು ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ನಾಗಶಿಲೆ
ಇದಕ್ಕೂ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ನಾಗಮಣಿ ಇರುವ ಕಲ್ಲೊಂದು ಇದೇ ಉತ್ಖನನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಪ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಎರಡನೇ ನಾಗಶಿಲೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು, ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಗಾರಾಧನೆಯ ಪರಂಪರೆ ಬಲವಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಶಿಲೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಹಾಗೂ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ನಾಗಾರಾಧನೆ, ಭೂಸಂಸ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಮಣ್ಣಿನ ಬಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಪತ್ತೆ
ನಾಗಶಿಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಉತ್ಖನನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಸುಟ್ಟ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲೆಯೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಿಲ್ಲೆ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯದ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದು, ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಬಿಲ್ಲೆ ಯಾವ ಕಾಲದದ್ದು? ಇದನ್ನು ಆಟದ ಬಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತೋ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿತ್ತೋ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿವೆ.
ತಜ್ಞರ ಅಧ್ಯಯನ ಅಗತ್ಯ
ಪುರಾತತ್ವ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಪತ್ತೆಯಾದ ನಾಗಶಿಲೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಬಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಲಕ್ಕುಂಡಿಯ ಉತ್ಖನನ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪರೂಪದ ಅವಶೇಷಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಉತ್ಖನನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ನಾಗಶಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಬಿಲ್ಲೆಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿವೆ.