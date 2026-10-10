ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮೂಲದ ಇಸ್ರೋ ಹಿರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ. ದೇವದಾಸ್ ಮೆನನ್ ಅವರು ಸತತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷವೂ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 'ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ' ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಇವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಜಾಗತಿಕ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ಖ್ಯಾತ ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ. ದೇವದಾಸ್ ಮೆನನ್, ಸತತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷವೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ "ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 2 ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ" ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಪರೂಪದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಸೆವಿಯರ್ (Elsevier) 2025-2026ರ ಅವಧಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಪಟ್ಟಿಯು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುವ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ ಏಕೈಕ ಭಾರತದ ಸಂಶೋಧಕ ಎಂಬ ಅವರ ಅನನ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ
ಸ್ಕೋಪಸ್ (Scopus) ಡೇಟಾಬೇಸ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೈಟೇಶನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಡಾ. ಮೆನನ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಾಗತಿಕ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ 56,727 ನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಉಪ-ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾಗತಿಕ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ 790 ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡೇಟಾಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗವನ್ನು 'ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು' (Communication & Textual Studies) ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಅವರ ಸಂಶೋಧನಾ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳಿವೆ.
ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸೈಬರ್ಸೈಕಾಲಜಿ (Cyberpsychology), ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ-ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳ (Human-computer interaction) ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿವೆ. ಡಾ. ಮೆನನ್ ಅವರ ಹೆಚ್ಚು ಉಲ್ಲೇಖಿತ (cited) ನಡವಳಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಆಧುನಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಆನ್ಲೈನ್ ವಾತಾವರಣವು ಮಾನವನ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತವೆ.
ಭಾರತೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಸೆಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆಯು ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಚಿಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಡಾ. ಮೆನನ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಸಂವಹನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಸುದೃಢವಾದ ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ISRO) ಹಿರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ದೇವದಾಸ್ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಿವಾಸಿ ಆಗಿದ್ದು ಇವರ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಕುಟುಂಬದವರು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. (ವರದಿ: ರವಿಕುಮಾರ್ ವಿ, ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ)