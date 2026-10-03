ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಮಹಿಳಾ ಗಾಲ್ಫ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಣವಿ ಶರತ್ ಅರಸ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಗಾಲ್ಫ್ ತಂಡ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನೂ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.3): ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಗಾಲ್ಫ್ಗೆ ಎಂದೂ ಸಿಗದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವವೊಂದು ಒಲಿದುಬಂದಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ತಾಳ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಮೈಸೂರು ಮೂಲದ ಪ್ರಣವಿ ಶರತ್ ಅರಸ್ (Pranavi Sharath Urs), ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ (Gold Medal) ಗೆದ್ದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಗಾಲ್ಫರ್ ಎಂಬ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರಣವಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಣವಿ ಅವರ ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಣವಿ ಅರಸ್, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡತಿ ಅದಿತಿ ಅಶೋಕ್ ಹಾಗೂ ದೀಕ್ಷಾ ದಾಗರ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಗಾಲ್ಫ್ ತಂಡವು ತಂಡಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದೆ.
ಫೈನಲ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 'ಈವನ್-ಪಾರ್ 70' ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಣವಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 15-ಅಂಡರ್-ಪಾರ್ 265 ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಒಟ್ಟು 14-ಅಂಡರ್ 546 ಸ್ಕೋರ್ನೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದರೆ, ಚೀನಾ ತಂಡವು 22-ಅಂಡರ್ 538 ಸ್ಕೋರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂನಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ
ಮೈಸೂರಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂನ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ರಾಜ್ ಅರಸ್ ಹಾಗೂ ಕೈವಲ್ಯ ಅರಸ್ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಣವಿ, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಗಾಲ್ಫ್ನತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದರು. ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ 8ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಗಾಲ್ಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಹಿಡಿದ ಪ್ರಣವಿ, ಆಟವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ನ (JWGC) ಜೂನಿಯರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆದುಬಂದ ಪ್ರಣವಿ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮೈಸೂರಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ (NPS) 8ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೂನಿಯರ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೋಚ್ 'ವಿಜಯ್ ದಿವೇಕಾ' ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಿಡದಿ ಈಗಲ್ಟನ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೂನಿಯರ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮೆರೆದಿದ್ದ ಪ್ರಣವಿ
ಪ್ರಣವಿ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆ ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದಿದ್ದೇನಲ್ಲ. ಜೂನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆಚೂರ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿದ ನಿರಂತರ ಸತ್ಪ್ರದರ್ಶನವೇ ಇಂದು ಅವರನ್ನು ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ತಂದಿರಿಸಿದೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಫಾಲ್ಡೋ ಸರಣಿ' ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೇಡೀಸ್ & ಜೂನಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಕೆಟಗರಿ 'B' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ. ಪಟ್ಟಾಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಟ್ರೂ ವಿಷನ್ಸ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೂನಿಯರ್' ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಹಾಗೂ 'KGA' ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲೇಡೀಸ್ ಅಮೆಚೂರ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರು.
2017ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಹಾಗೂ ನೋಯ್ಡಾ ಗಾಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಂಟಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಭಾರತೀಯ ಅಮೆಚೂರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ತದನಂತರ ಮಲೇಷಿಯನ್ ಓಪನ್ ಹಾಗೂ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ವೀನ್ ಸಿರ್ಕಿಟ್ ಕಪ್'ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಈಗಲ್ಟನ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೀರೊ ವುಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊ ಗೇಮ್ನ 7ನೇ ಲೆಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ವೃತ್ತಿಪರ ನಟಿಯರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಸೆಣಸಿ ಅಮೆಚೂರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ 5ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು 'ಸ್ಟಾರ್ ದಿಸ್ ವೀಕ್' ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
"ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಗಾಲ್ಫ್ ಆಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗುತ್ತದೆ!"
ಪ್ರಣವಿ ಅವರು ಕೇವಲ ಆಟದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಹಾಗೂ ಚುರುಕಿನ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಆಟಗಾರ್ತಿ. ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ನಡುವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಲವು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಗಾಲ್ಫ್ ಆಡಲು ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರಣವಿ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದರು. "ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಗಾಲ್ಫ್ ಆಡಲು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಗಾಲ್ಫ್ ಆಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ರೀಡೆಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಎಲ್ಲೋ ತಲುಪುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಣವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದುವರಿದು, "ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವರು (ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು) ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗಾಲ್ಫ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಗಾಲ್ಫ್ ಆಡಿದ ಅನುಭವ
ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಪ್ರಣವಿ ಅವರು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗಾಲ್ಫ್ ಆಡಿದ ನೆನಪನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 'ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ. ಅವರು ಗಾಲ್ಫ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರೆ ಅದು ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಚಿಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆ ಚೆಂಡು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ (ಲೆಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ರೈಟ್) ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟ" ಎಂದು ಯುವಿ ಅವರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಛಲ ಬಿಡದ ಆಟವೇ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು ಬಂಗಾರ
ಕಸುಗಾಯ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಅಗಾಧವಾದದ್ದು. ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೋಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ 7-ಅಂಡರ್ 63 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಸಿರಿನ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಗಾಲ್ಫ್ ಆಟವು ಶಿಸ್ತು, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಬೇಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ದಿನದ ಭಾರಿ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ತಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೇರ್ವೇ ಹಾಗೂ ಗ್ರೀನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರಿಪಡೆದ ಪ್ರಣವಿ, ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಸುವರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯವೊಂದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಈ ಯುವ ತಾರೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಇಂದು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತಿದೆ.